Pescador apareció vivo cuando ya se preparaba su sepelio

Un pescador del municipio de San José de Uré, en el sur del departamento de Córdoba, apareció vivo y en perfecto estado de salud cuando sus familiares hacían los preparativos para su sepelio simbólico.



El caso, que movió la logística de organismos de socorro como la Defensa Civil y voluntarios del pueblo, ocurrió el pasado fin de semana cuando Andrés Antonio Vargas Blanquiceth, de 40 años, fue reportado por su familia como desaparecido en las aguas de la quebrada de Uré.

El pescador habría salido desde tempranas horas del sábado 31 de marzo a su jornada de pesca junto a otros habitantes de la zona.



“Éramos como veinte pescadores los que nos fuimos a pescar hacia la parte alta de la quebrada porque el ‘pescao’ abunda más en la parte donde hay poca bulla. A las 5:00 de la tarde fue la última vez que lo vimos, pero como todos sabemos nadar no nos preocupamos por nada”, dijo Erasmo Gutiérrez, compañero de faena.



El mayor Raúl Gómez, director de la Defensa Civil en Córdoba, dijo que la búsqueda se inició con personal a su cargo por toda la zona luego de hacer las indagaciones que señalaban que Vargas habría sido arrastrado por la corriente luego de caer de la lancha en la cual se transportaba.



“La última persona que lo vio reportó que estaba pescando y que, al parecer, habría hecho alguna maniobra en ese momento; por eso pensamos que pudo haber sido arrastrado por la corriente y comenzamos la búsqueda”, dijo el mayor Gómez.



Sin embargo, después de dos días de ausencia y mientras sus parientes alistaban lo que sería un sepelio simbólico, Vargas regresó a su vivienda sano y salvo.



“Nos informaron de su aparición y suspendimos de inmediato la búsqueda, pero no podemos asegurar que haya desaparecido por voluntad propia, eso es un caso que deben investigar las autoridades”, explicó el oficial.



Arturo Sotelo, líder comunitario de San José de Uré y quien también conoció sobre el hecho, dijo que Andrés Antonio Vargas Blanquiceth, no estaba desaparecido ni habría huido de su familia como en principio se especuló en el pueblo.



“Lo que pasa es que después de pescar se quedó donde unos familiares en el corregimiento La Dorada y por el mal tiempo no pudo llegar a su casa; sin embargo, ya indagamos con su familia y nos confirmaron que efectivamente llegó en perfecto estado de salud”, recalcó Sotelo.

GUDILFREDO AVENDAÑO

Especial para EL TIEMPO

SAN JOSÉ DE URÉ (CÓRDOBA)