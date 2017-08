Alcalde venezolano llegó a Colombia huyendo de la represión de su país

El relato de Omar Lares, alcalde del municipio de Campo Elías, estado de Mérida, Venezuela, que arribó esta semana a Colombia asediado por la represión política de su país, se asemeja a la trama de una película de acción, en la que los buenos sufren como villanos y los malos posan de salvadores.

Con esta descripción, el mandatario antecede los detalles de la huida que emprendió el pasado domingo, día de las votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando un nutrido pelotón del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín), custodiado de helicópteros y tanquetas, irrumpió en la tranquilidad de su hogar.

Esta visita a Colombia es forzada. Tuve que salir huyendo de mi país, porque el domingo recibí una visita inesperada (...) Finalmente llegué a Colombia con la preocupación de tener un hijo retenido FACEBOOK

A pesar de la magnitud del operativo que las fuerzas del orden desplegaron en represalia a sus posiciones contrarias al régimen chavista de Nicolás Maduro, el político, de 47 años, se dio a la fuga. Recorrió los 225 kilómetros que separan a su población del límite con Colombia, para atravesar la frontera, llegar a Cúcuta y desde allí, elevar una solicitud de intervención por parte de la Cancillería para sacar del vecino país a su esposa e hijos, de nacionalidad colombiana, que se esconden en territorio venezolano por miedo a sufrir persecución política.



“Esta es una visita forzada. Tuve que salir huyendo de mi país, porque el domingo recibí una visita que no esperaba (…) Finalmente llegué a Colombia, con la preocupación de que un hijo fue retenido y procedieron a secuestrarlo. Por fortuna, lo pudimos ver en Caracas y está en buen estado de salud. Acá estoy solicitándole al Gobierno colombiano para que haga una intermediación y recuperar a mi familia, que todavía se encuentra confinada en mi país”, indicó este Alcalde que fue elegido en las primarias regionales de 2012, con el aval de la Mesa de la Unidad Democrática, que encabeza la fuerza de oposición en Venezuela.



El mandatario relató que minutos antes de que se efectuara el asedio en su morada, él estaba reunido con su familia, impartiendo instrucciones de huida a su esposa e hijos, en caso de una redada militar en su contra.

En Ejido Mérida el padre Carlos con 5 sacerdotes logran detener tanquetas. El clero en rebeldía!!! pic.twitter.com/DPmOcxKnS5 — DolarToday® (@DolarToday) 29 de julio de 2017

Este plan de fuga, que al momento de la incursión del Sebín se frustró, fue elaborado por este político independiente, que se encontraba bajo asecho del Gobierno chavista por denunciar en reiteradas ocasiones el aumento de la violencia y la represión, que estaba cobrando la vida de mujeres y jóvenes en su municipio.



Sin embargo, lo que desató la furia del oficialismo el día de las votaciones fue la determinación de Lares de desobedecer la orden de Caracas de reprimir las protestas y manifestaciones, por considerarlas sabotaje en estos comicios.



“Fueron instantes de nerviosismo, cuando vimos que estos uniformados destruyeron a bala la puerta de acceso de mi vivienda, a pesar de los barrotes de seguridad. Se encaramaron en el techo, por todos lados. Se montaron por muchos lados de mi casa. A los minutos siento la presencia de helicópteros, pero por fortuna pude saltar por el techo de los vecinos. En ese momento, temí por mi vida, porque me estaban persiguiendo como si yo fuera un criminal que estuviera respondiendo al fuego, algo que no sucedió, porque yo no estaba armado”, relató el mandatario.



Añadió que cuando los efectivos llegaron a su casa se llevaron algunos de sus objetos personales, entre tarjetas de créditos, documentos de identidad, ropa, computadores y celulares.

Por ahora, este mandatario no piensa regresar a su país y dejó encargado al gerente de la administración municipal. Solicitará ante el Ejecutivo venezolano un permiso especial, tiempo que él empleará para gestionar con las autoridades colombianas el dispositivo que permita la salida diplomática de su familia, en calidad de exiliados.



