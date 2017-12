Periodista denunció ser atacado por el Alcalde de Rionegro, Santander

El periodista de la emisora comunitaria La Voz de la Inmaculada, Luis Carlos Ortiz, que transmite desde el municipio de Rionegro (Santander), denunció haber sido atacado con un arma de fuego por el alcalde de esa localidad, Wilson González Reyes.

El comunicador relató que después de llegar a su casa en la madrugada del domingo, una camioneta blanca se parqueó frente a él, de la cual descendió el funcionario. Luego de llamarlo por su nombre, el Alcalde se le acercó, lo saludó formalmente y tras de eso arremetió contra él.

“El hombre se altera y empieza a agredirme física y verbalmente, me tomó del cuello y me arrebató una cadena de oro que en ese momento portaba. Empezamos el forcejeo, me tiró dentro de la camioneta y comenzó a decirme que me iba a matar”, explicó el periodista.



También cuenta que en el asiento del copiloto venía un hombre a quien González le ordenó alcanzarle un arma, sin que éste le obedeciera. Posterior a ello logró soltarse de las manos del mandatario para resguardarse en una casa cercana.

El Alcalde empieza a gritar que me va a matar y acciona su arma. El tiro pasó bastante cerca de mi cuerpo

“El Alcalde empieza a gritar que me va a matar y acciona su arma. El tiro pasó bastante cerca de mi cuerpo. Asustado, me refugié en la vivienda y después él se fue por la vía a Bucaramanga”, sentenció el comunicador.



Ortiz indicó que no es la primera vez que el burgomaestre lo agrede, puesto que una situación similar de forcejeo se presentó durante las últimas elecciones del año 2015 en esa región, por una denuncia de presunta compra de votos que hizo el reportero.



Asimismo, señala que la situación del pasado fin de semana pudo presentarse por las revelaciones públicas que él ha realizado en redes sociales por posibles irregularidades en la administración municipal.

El hecho, que ya fue puesto en conocimiento de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), será denunciado ante las autoridades como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía para que inicien con las investigaciones pertinentes y de igual manera determinen las medidas de seguridad con el fin de proteger la vida del periodista.

La Fundación considera que lo sucedido sitúa a Ortiz en una situación de riesgo inminente y, por esta razón, le hace un llamado a la entidad para que implemente medidas de seguridad

“La Fundación considera que lo sucedido sitúa a Ortiz en una situación de riesgo inminente y, por esta razón, le hace un llamado a la entidad para que implemente medidas de seguridad por trámite de emergencia con el fin de prevenir un ataque posterior.”, declaró la FLIP en un comunicado.



EL TIEMPO intentó comunicarse con el alcalde Wilson González. Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta frente a la denuncia.



