Pedirían indemnización por fallida licitación de basuras, en B/manga

02 de enero 2018 , 11:58 a.m.

El próximo 25 de enero, en las instalaciones de la Procuraduría en Bucaramanga, fue convocada una audiencia de conciliación entre representantes de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) y la unión temporal Vitalogic RSU.

La cita se produce en el marco de un proceso que Vitalogic emprendió en contra de la declaratoria desierta de la invitación pública que adelantó el año pasado la Emab para adjudicar, por 30 años, un millonario contrato para el tratamiento mediante tecnología alternativa de los residuos sólidos del relleno sanitario El Carrasco, porque ninguno de los oferentes cumplió con la totalidad de requisitos.

De acuerdo con José Manuel Hormaza, representante legal de la unión temporal, buscan con la instancia de la conciliación llegar a un acuerdo para que la empresa municipal de aseo revoque la resolución mediante la cual se dio la declaratoria y sea esa empresa la que desarrolle el proyecto, pues argumentan que cumplieron con todos los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones para que les fuera otorgado el contrato.

“Nosotros manifestamos en varias oportunidades que no estábamos de acuerdo con la decisión que estaba tomando la Emab (…) No era lógico que se declarara desierta la licitación por falta de una garantía de seriedad de la oferta, porque nosotros presentamos un contrato de fianza por un 1.250.000 dólares, de acuerdo con lo que se exigía en el pliego y eso es totalmente válido”, explicó Hormaza.



Y es que la Alcaldía de Bucaramanga, pese a haber descartado a Vitalogic dentro del fallido proceso licitatorio por presentar una fianza y no una póliza de seriedad, había anunciado que contrataría directamente con esa empresa, argumentando que el estatuto de contratación de la Emab los facultaba para contratar con la sociedad que cumpliera con la totalidad de requisitos exigidos en los términos jurídicos, técnicos, financieros y ambientales.

Sin embargo, por recomendaciones de la Procuraduría, que se opuso a la adjudicación directa que se pretendía hacer, la entidad desistió de la firma del contrato con la unión temporal para que se encargara de la transformación de las basuras en Fluff, un biocombustible con el que se generaría energía, con una inversión privada de 250 millones de dólares sin que el municipio pusiera un solo peso.



“Declaran desierta la licitación, luego anuncian una contratación directa con nosotros, después nos dicen que ya no va, sino que van a abrir un nuevo proceso y después dicen que lo cancelan, entonces, ahí la única salida que nos queda es pedir la conciliación (…) Pensamos que están vulnerados nuestros derechos y que el contrato debió haber sido adjudicado a nosotros, porque consideramos que tenemos derecho por todo lo que hemos hecho en mucho tiempo, estructurando un proyecto que cumple con todo”, precisó José Manuel Hormaza.

El representante legal de Vitalogic señaló que de no darse la conciliación con la Emab, procederán a interponer una demanda exigiendo que la empresa municipal de aseo declare la nulidad de la resolución mediante la cual declaró desierto el proceso de contratación.

Asimismo, una indemnización por la pérdida de utilidades proyectadas en la ejecución del contrato, que asciende a los 579 mil millones de pesos.

Sigue polémica por licitación de contrato de basuras

Con este proceso que emprendió Vitalogic RSU, se abrió una nueva página dentro del polémico proceso de adjudicación del contrato para el tratamiento de las basuras en Bucaramanga.

A mediados de diciembre se destapó un escándalo por cuenta de una denuncia interpuesta en la Procuraduría Segunda Delegada de Contratación, que señala al hijo del alcalde de esa ciudad, Luis Carlos Hernández Oliveros, por su participación en la firma de un presunto acuerdo de corretaje, en el cual se habrían establecido comisiones para influenciar la licitación.



La querella fue presentada por Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, quien señaló que junto con el familiar del mandatario y el asesor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), Jorge Hernán Alarcón Ayala, firmó el acuerdo, que fue notariado, para hacer cabildeo con Carlos Gutiérrez, que defendía los intereses de Vitalogic.

Este es El Carrasco, en Bucaramanga. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ante ello, Vitalogic RSU aseguró que la firma contratista no ofreció ninguna prebenda para direccionar la adjudicación del contrato de tratamiento de basuras de Bucaramanga, tal como denunció Trujillo Rodríguez ante la Procuraduría.



“No está dentro de la política de la unión temporal Vitalogic RSU ofrecer dinero para comprar conciencia. En el caso específico de Emab Bucaramanga, podemos asegurar vehementemente que ningún funcionario público, sin importar su cargo, bien sea de Emab, de la Alcaldía de Bucaramanga o de cualquier otra entidad municipal, departamental o estatal, ha sido siquiera tentado con regalos, dadivas, coimas o atenciones por nuestra parte”, señala un comunicado.



