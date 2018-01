Interpondrán millonaria demanda a empresa de aseo de Bucaramanga

Representantes de la unión temporal Vitalogic RSU, firma extranjera que el año pasado pretendía quedarse con un millonario contrato para el tratamiento mediante tecnología alternativa de los residuos sólidos del relleno sanitario El Carrasco, anunciaron que demandarán por 579 mil millones de pesos a la empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), luego de que esta entidad declarara desierta la invitación pública en ese entonces, porque ninguno de los oferentes cumplió con la totalidad de requisitos.

La medida judicial, la cual se radicará ante el Tribunal Administrativo de Santander, se hará efectiva luego de que resultara fallida una conciliación entre las partes, durante una audiencia desarrollada en la mañana de este jueves en las instalaciones de la Procuraduría Regional de Santander.

El monto que será reclamado como indemnización corresponde al valor por las pérdidas de las utilidades proyectadas por Vitalogic en la ejecución del contrato para la transformación de las basuras en Fluff, un biocombustible con el que se generaría energía, con una inversión privada de 250 millones de dólares sin que el municipio pusiera un solo peso.



José Manuel Hormaza, representante legal de Vitalogic, reiteró que su alegato se fundamenta en que durante el proceso cumplieron con todos los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones.



Aclaró que, aunque fueron descartados por presentar una fianza y no una póliza de seriedad, este documento también resultaba válido como garantía.



Sin embargo, la Alcaldía de Bucaramanga días después anunció que contrataría directamente con ellos, argumentando que el estatuto de contratación de la Emab los facultaba para hacerlo con la sociedad que cumpliera con la totalidad de requisitos exigidos en los términos jurídicos, técnicos, financieros y ambientales.



No obstante, por recomendaciones de la Procuraduría, que se opuso a la adjudicación directa, la administración desistió de la firma del contrato con la unión temporal.

No queremos dañar a Bucaramanga, a la Emab o a la ciudadanía. Proponemos que se abra una nueva convocatoria con las mismas premisas y que se haga el proceso

“No queremos dañar a Bucaramanga, a la Emab o a la ciudadanía. Proponemos que se abra una nueva convocatoria con las mismas premisas y que se haga el proceso, no estamos diciendo que queremos ser los ganadores (…) Una vez se haga y se declare un ganador, así no seamos nosotros, no habrá demanda contra la ciudad”, dijo Hormaza.



El funcionario de la unión temporal añadió que desistirían de la demanda en tanto se convoque una nueva invitación pública para adjudicar el contrato.



Por su parte, algunos voceros sindicales de la empresa de aseo manifiestan que no permitirán que su empresa tenga que pagar en caso de que pierdan la demanda, a la vez que exigen a la junta directiva de la Emab y al alcalde de la ciudad, Rodolfo Hernández, que les sea informado cualquier proceso que adelanten de ahora en adelante.



“Estamos en contra de que le vayan a quitar un peso a la empresa de aseo de Bucaramanga por esta firma, seguiremos en la lucha y la vamos a defender porque es el patrimonio que tenemos los bumangueses”, afirmó Nectalí Osorio Pabón, presidente del sindicato de la Emab.

El escándalo detrás de la licitación

Así las cosas, la condición de Vitalogic de convocar un nuevo proceso licitatorio entre varios oferentes para cancelar la demanda, se enfrenta al turbio panorama que persiste por cuenta del escándalo que desató la presunta participación de Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del Alcalde de Bucaramanga, en la firma de un acuerdo de corretaje, en el cual se habrían establecido comisiones para influenciar la licitación.



La denuncia fue interpuesta por Luis Andelfo Trujillo en la Procuraduría Segunda Delegada de Contratación, quien indicó que junto con el familiar del mandatario y el asesor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), Jorge Hernán Alarcón Ayala, firmó el acuerdo, que fue notariado, para hacer cabildeo con Carlos Gutiérrez, que defendía los intereses de la unión temporal.



A pesar de ello, Vitalogic ha declarado que no tuvo nada que ver con el contrato de intereses y se mantiene firme en reanudar el proyecto de transformación de basuras.



Los representantes de la empresa de aseo aún no se pronuncian frente a la millonaria demanda que sería interpuesta en su contra.



