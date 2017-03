Pastor, en el ojo del huracán por amenazas a periodista

‘El que peca y reza empata’, pareciera ser el lema del polémico pastor Miguel Arrázola, líder de la Iglesia Ríos de Vida, y quien esta semana, tras amenazar de muerte al periodista Lucio Torres, le pidió perdón a través de un vídeo.

“Pido perdón a mis hermanos en la fe que se sintieron mal por esta situación. Pido también perdón a quienes sienten que sus diferencias y derechos han sido vulnerados de alguna manera por mi…”, dijo el pastor, que señaló que pensar diferente es también un derecho.

En la prédica del 10 de marzo, el pastor Arrazola se fue lanza en ristre contra el comunicador, porque este lo ha venido denunciando a través de su emisora Vox Populi, y redes sociales, de enriquecerse junto a su familia a través de los llamados diezmos.



“Cómo sabes que no te puedo pegar, que bien te mereces un par de garnatá (bofetada), pero yo tengo unos manes tabluos (fuertes) que te pueden hacer la vuelta y matarte, dale gracias a Dios que soy nacido nuevo y que tengo el espíritu santo en mi corazón porque si no fuera así hace rato estuvieras en la ciénaga de la Virgen Boca bajo”, dijo el pastor en pleno culto.



Frente a la situación el comunicador comentó: “Mandó en público amenazas contra mí, porque en un escrito que publiqué en el mes de noviembre, y que titulé ‘El Roscograma del pastor Arrázola recibe 200 millones de pesos’, expliqué cómo dilapidan millones de pesos mensuales producto de los diezmos”.



El espacio radial de Lucio Torres es muy escuchado en La Heroíca.



“Te mando a Nigeria (haciendo referencia a uno de sus corpulentos guardaespaldas) ese man te acaba. Te mata”, dijo el pastor en medio de sus amenazas al comunicador, mientras sus fieles lo aplauden.

Te mando a Nigeria (haciendo referencia a uno de sus corpulentos guardaespaldas) ese man te acaba. Te mata FACEBOOK

TWITTER

En sus denuncias, Torres asegura que Arrazola y su esposa María Paula García reciben honorarios por 47 millones de pesos mensuales, y que de la cúpula de la iglesia Ríos de Vida también hacen parte los suegros e hijos del polémico pastor. “Cada fin de semana pueden llegar más de 5 mil feligreses a recibir los oficios de los pastores. Tiene 2.500 líderes, y una feligresía aproximada de 25 mil personas. Algunos que estuvieron como líderes señalan que el recaudo puede llegar a 1.250 millones de pesos mensuales. La inmensa mayoría de este dinero llega en efectivo. Otra parte se entrega con datáfono y en cheque. Dos veces a la semana llegan los camiones de la agencia de transporte de valores y se estacionan por el lado de la avenida Pedro de Heredia a cargar la plata…”, afirma Torres.



Este no es el primer incidente que protagoniza el pastor Arrazola, que es un reconocido líder religioso en Cartagena y que el año pasado apoyó al Centro Democrático en su campaña por el ‘no’ en el Plebiscito.



Arrázola ha calificado públicamente de “maricas” a los integrantes del movimiento pro paz de Cartagena, que apoyaron al ‘sí’ en el plebiscito y que ante estos ataques han hecho varias protestas frente a la sede del centro religioso.



María Paula García de Arrazola, esposa del pastor Miguel Arrázola, y también líder de la iglesia cristiana Ríos de Vida, habló de persecuciones contra su familia, pero no respondió sobre la polémica que generó las amenazas que hizo su esposo al periodista.



“Debido a las constantes amenazas producto de las publicaciones de seudo periodistas que con videos editados, frases fuera de contexto, de testimonios falsos y chismes de esquina de barrio, mi familia y la comunidad de nuestra iglesia hemos sido víctimas de persecuciones y amenazas”, sostuvo García.



Arrazola también suele causar polémica por sus fuertes cuestionamientos al presidente Santos y al proceso de paz. Y al punto de que ha calificado al mandatario de “demonio” ante sus fieles y ha dicho que debería devolver el premio Nobel de Paz.



(Además: El pastor de Cartagena que le dice 'No' al plebiscito por la paz)



En su cuenta de Twitter, Arrázola publicó: “No es la primera vez que la prensa izquierdista se victimiza editando un vídeo para incriminarme. Por eso #NoMasMentiras #TodosALaCalle” este 1 de abril.



“Estamos ante un profeta de la mentira que valiéndose de su envestidura quiere callar a un periodista, pero sus prédicas no son más que manipulaciones para estafar a feligreses inocentes que se dejan hipnotizar. Si yo hubiese denunciado algo diferente a su negocio y al dinero, no me hubiera amenazado como lo hizo”, afirmó Torres.



Esta semana, el periodista Édison Lucio Torres llegó hasta la sede de la Fiscalía en el barrio Crespo para presentar una denuncia penal contra el pastor, a quien calificó de “peligro para la sociedad”.



Torres también pidió perdón

En su última alocución en el programa ‘Voz pópuli’, Torres dijo: “Arrázola, te amo. Por las amenazas que propiciaste en tu púlpito, te perdono; mi corazón te ha perdonado. En mí solo hay perdón y palpitan las enseñanzas que Jesús dio, incluso para quienes quieren verte muerto en la ciénaga de la Virgen o te quieren mandar sicarios para que te asesinen. Te perdono”.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena