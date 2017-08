Partido Colombia-Venezuela se jugará en medio de tensión fronteriza

29 de agosto 2017 , 11:32 a.m.

En medio de la zozobra que se respira en la frontera con Venezuela por recientes brotes de violencia registrados cerca a los puentes internacionales, la Policía Nacional anunció el dispositivo de seguridad para salvaguardar el orden y la tranquilidad en la línea divisoria, durante el partido de la Selección Colombia del próximo jueves 31 de agosto, en la ciudad venezolana de San Cristóbal.

Tras un consejo de seguridad, que se realizó en la capital nortesantandereana con presencia de delegados de la Fifa, las autoridades colombianas acordaron un despliegue de 300 uniformados a lo largo de la frontera, que del lado venezolano permanecerá abierta durante 24 horas a partir del miércoles, mientras concluye este encuentro deportivo de la ronda de Eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018.

Con aportes de delegados de la Fifa, la Policía Nacional diseñó el dispositivo de seguridad que se desplegará del lado colombiano de la frontera, mientras la Selección juega en Venezuela. Foto: Policía Metropolitana de Cúcuta

Entre las medidas previstas para el miércoles en la tarde, cuando el equipo dirigido por José Perkerman aterrice en el aeropuerto internacional Camilo Daza, de Cúcuta, destaca el estricto dispositivo de seguridad que escoltará hasta el puente internacional Francisco de Paula Santander, a la flota de buses de los jugadores colombianos.



Durante el trayecto, no se permitirá el acompañamiento de ninguna hinchada y ya en suelo venezolano, las autoridades del vecino país se encargarán de acompañar a los deportistas colombianos en sus movimientos, incluidos los lugares de descanso y el estadio Pueblo Nuevo, donde se realizará el encuentro futbolístico.



“Hay una efectiva coordinación, no solo con los entes colombianos, sino también con Venezuela. Vimos todos los detalles de la llegada de la Selección y su salida hacia San Cristóbal. Lo que queremos es garantizar la seguridad para todos los hinchas, para que se disfrute de un partido ameno y pacífico, que integre a los dos países”, indicó el general Gustavo Moreno, comandante de la Región No. 5 de la Policía.

Los anuncios de estos operativos en la zona de frontera se realizaron en medio de un clima de tensión que impera en este territorio binacional, donde cientos de personas han tenido que experimentar escenas de pánico por las recientes confrontaciones armadas entre la Guardia venezolana y bandas contrabandistas que delinquen en plena línea divisoria.

Impactantes imágenes del tiroteo de la Guardia venezolana que se registró el pasado martes, en pleno puente internacional entre Col. y Ven. pic.twitter.com/HCTwhn7x8M — Gustavo A. Castillo (@Litumaescritor) 29 de agosto de 2017

Debido a estos brotes de violencia, el juego frente al equipo vinotinto, que atraerá cerca de 15.000 hinchas, no fue promovido por los gremios económico de Cúcuta, quienes decidieron apartarse de la organización del evento, como prevención ante alguna situación de inseguridad que empañe la euforia del partido.



