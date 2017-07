En Villavicencio, 568 personas participaron en plebiscito 

17 de julio 2017 , 01:51 a.m.

El sol no fue impedimento para que Enrique Rodríguez, un hombre de 69 años que llegó a Villavicencio hace dos meses sacará su instrumento musical (el cuatro) para animar a sus compatriotas en la fiesta democrática como ellos mismos la definieron.

La cita en la capital del Meta inició a las 7:00 a.m y hasta las 4:00 p.m, donde participaron 568 venezolanos.



“En Venezuela no tenemos medicina, ni alimentación y la inseguridad nos obliga a movernos. Me vine solo y estoy esperando a mi esposa”, comentó Enrique, quien salió de Caracas y espera al final de mes a su esposa.

Ana Virginia Bermolen Pineda y su madre, doña Ana Pineda, quien dejó su casa en Maracaibo, hace más de un año cuando decidió salir de su país por la crisis, dicen que su familia se desintegró.



“Son muchos los que deseamos regresar, mis hijos están en diferentes países y solo uno me espera en Venezuela”, comentó doña Ana.



Su hija (Ana Virginia) está hace año en Villavicencio junto a su esposo Pablo García, pero solo él, ha logrado encontrar trabajo.



Por su parte, Magda Cristina Vargas, una colombiana con nacionalidad venezolana, luego de vivir 10 años en el país vecino, dice que no es justo lo que pasa en Venezuela y por eso salió a votar el plebiscito contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



“Mis papás siguen allá y quiero que estén bien, no es justo que tenga que empezar de cero, luego de años de trabajo”, afirmó.



Orlando Fuenmayor, organizador del punto de votación en Villavicencio, dijo que el balance fue positivo e incluso que el proceso sirvió para tener el contacto de venezolanos que está en busca de empleo y que dejaron a sus familias en el país vecino.



