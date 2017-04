Buscan evitar la liquidación de Acualago, en Santander

10 de abril 2017 , 09:13 a.m.

10 de abril 2017 , 09:13 a.m.

Tras permanecer una semana en asamblea permanente barajando una inminente liquidación del parque temático Acualago, la junta directiva de la Corporación Acualago anunció este fin de semana la implementación de un paquete de acciones que ofrezca un salvavidas a este complejo acuático de más de 30.000 millones de pesos, con dos años de funcionamiento en el municipio de Floridablanca (Santander), que se 'ahogó' en deudas.

Las estrategias que reflejan el interés de reabrir las puertas de este centro de esparcimiento con 15 atracciones distribuidas en una extensión de 5,6 hectáreas se conocieron luego de que la Alcaldía de Bucaramanga asumiera la gerencia de su junta directiva y decidiera revertir el cierre de las instalaciones, que estaría deteriorando las máquinas, los motores y la calidad del agua del lugar.

“Esto fue un proceso de reflexión que se hizo durante días para salvar al parque. No se trata de resolverlo a través de la liquidación porque es una corporación que es buena, no solo por lo recreativo, sino porque genera dividendos para pagar sus deudas y tiene una carga adicional que no es de mucho dinero. Entonces, invirtiendo poco, mejorando la gestión e incrementando los ingresos podríamos liberar esa carga que le estaría generando daños”, aseguró Jorge Eduardo Nieto, director (e) de la Corporación Acualago.



Gremios económicos de la región como Cotelco elevaron un llamado a las autoridades para que revisaran el impacto del cierre de este ‘oasis’ – como algunos lo apodaron tras su inauguración en 2014- sobre la industria turística del departamento y para que se frenara el proceso de liquidación, cuya construcción costó 33.000 millones de pesos, dos veces más que el presupuesto inicial.



Entre las medidas que se estudian para salir de su crisis financiera se encuentra reformular una estrategia comercial que atraiga un mayor flujo de turistas, implementar una tarifa en la cual prime la inclusión de sectores menos favorecidos del área metropolitana de Bucaramanga y aliviar pasivos por medio de acuerdos de pago que supriman los embargos instaurados por falta de pago hacia algunos proveedores.

Estas disposiciones se plasmaron en el abanico de soluciones que durante esta semana formuló la junta directiva conformada, entre otros, por la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander, quien la semana había anunciado la liquidación de Acualago debido al bajo flujo de visitantes y a los números en rojo que arrojó la contabilidad por cuenta de un crédito de 15.000 millones de pesos que se adquirió para completar las obras del parque.



"Se tomó la decisión de liquidar en un momento en el que estaba con muchas deudas, muchos pasivos y con mucha imposibilidad operativa para seguir funcionando", había señalado en días pasados Martha Osorio, secretaria de Planeación de Santander.



Por otra parte, el contralor de Santander, Diego Frank Ariza, dijo que durante una auditoría desarrollada en noviembre del 2016 se había evidenciado que en el 2015, tras un año de funcionamiento, el complejo ya tenía pasivos superiores a los 20.000 millones de pesos.



La situación del centro recreativo es tan insostenible, según dijo el jefe del ente de control, que incluso los proveedores del cloro usado para el mantenimiento de las piscinas no estaban entregando más suministros debido a las cuentas pendientes que tenían para el pago.



La construcción de este proyecto turístico inició en el 2010, durante la administración del exgobernador Horacio Serpa Uribe, y se levantó sobre el terreno donde operó por más de 40 años el antiguo Parque Recreacional El Lago.



