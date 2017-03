Con bloqueos, sigue paro indefinido de maestros en La Guajira

Con bloqueos escalonados amaneció el departamento de La Guajira en diferentes puntos, debido a la protesta de más de 10 mil educadores, quienes desde el pasado miércoles realizan un paro indefinido ante la falta de soluciones a los problemas del sector.



Señalan que la intervención es improvisada y piden la presencia de la Ministra de Educación. Cerca de 150 mil estudiantes se encuentran afectados con la medida.



Los primeros traumas en la movilidad comenzaron a registrarse en horas de la madrugada de este jueves en la vía Riohacha – Cuestecitas, a la altura de La Florida, que a la vez conecta con el corredor minero.

Así mismo, se registraron bloqueos en la vía Riohacha – Maicao, en la vía Riohacha – Santa Marta a la altura del puente sobre el río Caña, en Mingueo, jurisdicción del municipio de Dibulla. La situación en las vías está controlada.



Los miembros del magisterio solicitan soluciones inmediatas en beneficio de la comunidad educativa como la entrada de los estudiantes de la educación contratada, solución a la falta de servicios de aseo y de vigilancia en las instituciones, la contratación de la alimentación y el transporte escolar, nombramiento de los docentes en propiedad, y dotación, entre otros temas.



También se realizaron movilizaciones en Manaure, Uribia, Maicao, Villanueva. Los padres de familia se sumaron a las protestas, para elevar su voz con el fin de que se les puedan garantizar el derecho a la educación de sus hijos.



María Eugenia Pinto Borrego, administradora temporal de la educación en el departamento de La Guajira, asegura no estar de acuerdo con la decisión del magisterio de taponar las vías y de irse a paro.



“Les dije a los docentes que ellos mismos me están reclamando que los niños no están en las aulas y ustedes mismos están generando de alguna manera que tampoco vuelvan a las aulas”, dijo.

La interventoría trabaja en la etapa de estabilización cuyo límite es hasta mediados de abril, con el nombramiento de docentes, “ya que es la única manera de que esto se corrija, es que los maestros estén nombrados, lo que evita el problema cada año de estar contratando operadores”.



Según Pinto, en Riohacha existen problemas de nombramiento y las autoridades tradicionales que dieron los avales se están retractando. Mientras que en Uribia y en el resto del departamento se comenzaron a realizar los nombramientos. Maicao, es el único que no tiene problemas de este tipo.



En cuanto al tema de la alimentación escolar, Pinto asegura que el problema de desnutrición del departamento no se va a arreglar con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, por que son un complemento y para eso está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.



“Voy a hacer una abanderada para que esto se haga a través de un gran contrato donde uno pueda tener control de que el alimento llegue al niño, por eso vamos a trabajar con el Programa Mundial de Alimentos, PMA”, puntualizó Pinto.



En cuanto al tema de la contratación de la matricula que tiene a unos 100 mil estudiantes por fuera del sistema, según lo indica de la Asociación de Docentes de La Guajira, (Asodegua), no se ha podido realizar ya que no cuentan con los avales de las autoridades tradicionales, están en ese proceso de la consecución de los avales y luego se debe entrar a concertar con ellos la canasta educativa.



Sin embargo se viene trabajando en su construcción con siete operadores seleccionados, los cuales deberán obtener los avales de las autoridades.



En el tema de transporte, se trabaja en 263 rutas rurales a nivel departamental, aunque ya hay unos municipios que cuentan con el servicio. En el caso de Maicao, se requiere acelerar una resolución del ministerio de Transporte para municipios fronterizos y se deben normalizar los vehículos, ya que existen muchos venezolanos.



Finalmente, Pinto señaló que esta semana se están haciendo los pagos del mes de marzo y se está normalizando el pago a terceros.