Quibdó vivió por sus calles la primera movilización de los ciudadanos que entraron en Paro Cívico una vez más por cuenta de, según dicen, el incumplimiento del Gobierno Nacional en el pliego de peticiones que dejó el último paro, realizado a mediados del 2016.

La protesta es en contra de los incumplimientos del gobierno Nacional de los 10 acuerdos logrados tras el paro del 2016, en aspectos como salud, vías, educación y servicios públicos.



Uno de los miembros del Comité Cívico del Chocó, es el abogado y periodista Leonardo Montoya Garcés, de 43 años.

Montoya Garcés sostiene que el Gobierno ha sido irresponsable con Chocó, ya que luego de haber hecho un paro y llegar a un acuerdo, a la fecha no se ha cumplido con nada de lo pactado.



También, asegura que no la comunidad no se ha beneficiado con las entregas de vivienda y la inversión que el Gobierno dice tener en el departamento, pues nada de lo pactado se ha conseguido.

¿Qué hace falta por cumplir con el Chocó?



Todo. Vamos a decirnos las verdades, el Gobierno está acostumbrado a decir que entregó obras, que hizo aportes, pero eso es mentira, el Gobierno no ha cumplido con nada de lo pactado hasta la fecha.

¿Hace poco no se entregaron viviendas y otras obras?



Las casas que entregaron en Istmina están sin terminar. El señor (Germán) Vargas Lleras vino junto al presidente Santos a entregar obras y a decir que se habían invertido muchos millones y nada de eso es verdad, es que tienen que venir a verlo, Chocó sigue igual. Dicen que se entregó una red de acueducto, pero vengan y miren que el 85 por ciento de Quibdó está sin el servicio.

¿Y no se trata más de una corrupción local?



Nosotros no podemos cargar con el lastre de que en Chocó todo se lo roban. Si es así, invitamos a que el Procurador, el Contralor, el Fiscal, o alguien, venga acá al Chocó y determine quién se roba las cosas, para que esa persona pague su corrupción, pero no nos pueden venir a decir que es culpa de la corrupción en el Chocó y que por eso el Gobierno no atiende nuestras peticiones. Si hay culpables aquí en Chocó, pues que paguen.

Entonces, ¿dónde está la corrupción?



La mayor corrupción del Chocó está en los tribunales, fallando a favor de los corruptos.

Las marchas llegarán a todos los barrios, incluso a los más alejados. Foto: Cortesía Leonardo Montoya

¿Cuál es el punto clave en esta nueva convocatoria de paro?



Uno de los puntos claves es que esta nueva protesta no es para renegociar con el Gobierno, queremos que se cumpla de una vez por todas con lo pactado. Se está pidiendo una comisión de la verdad, porque el Gobierno dice que se han invertido 9.6 billones de pesos, pero nadie sabe en qué, porque todo sigue igual.

Dicen que el paro se organizó con fines políticos



Mire, influencias políticas hay en todo lado, adentro del Comité hay periodistas, ingenieros, miembros de algún partido político, pero nadie viene a hacer política acá. Nosotros estamos unidos por el departamento, nadie está haciendo política y nosotros no lo permitimos.

¿Qué se ha sabido de parte del Gobierno?



Sabemos que hubo una reunión en la que el Ministro de Hacienda, al parecer, dijo que no hay plata para el Chocó, pero es solo un rumor, no le puedo asegurar nada.

Luis Alfonso Escobar, gerente del Plan Pazcífico, dijo que sí se ha cumplido con algunos puntos del pliego de peticiones



No aceptamos a Luis Alfonso Escobar porque es un embustero, no lo queremos en el Chocó. No necesitamos decirle nada a nadie; el que quiera venir a ver las cosas, que venga. Invitamos al Presidente a que venga y que lo atiendan en el Hospital, o que trate de movilizarse por la vía Quibdó – Medellín.



Miguel Ángel Espinosa

Redactor de EL TIEMPO