Una vez más, Chocó le reclama al Gobierno Nacional

Con pancartas, banderas y pendones, los habitantes empezaron a llegar, desde las 9:00 de la mañana, al parque Centenario de Quibdó, desde donde saldrá la marcha más grande de las que tendrán lugar hoy en el departamento con motivo del nuevo paro cívico convocado inicialmente para hoy y mañana.



La protesta es en contra de los incumplimientos del gobierno Nacional de los 10 acuerdos logrados tras el paro del 2016, en aspectos como salud, vías, educación y servicios públicos. “El día está sin lluvias y hay un ambiente muy positivo, el Chocó está unido para pedirle al gobierno que cumpla la palabra empeñada”, sostuvo Jorge Salgado, coordinador general del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, que lidera el paro.

La marcha más grande se realiza en Quibdó, capital del departamento. Foto: Cortesía Leonardo Montoya En todos los municipios del Chocó se están haciendo movilizaciones. Foto: Cortesía Prensa Paro Cívico En algunas vías, los habitantes han quemado llantas, como parte de la protesta. Foto: Cortesía Leonardo Montoya Una de las mayores peticiones de los habitantes es que se mejoren las vías que conectan a Quibdó con Medellín y Pereira. Foto: Cortesía Leonardo Montoya El miércoles y el jueves habrá parálisis total del comercio y el transporte, que volverán a prestar servicios con normalidad entre el viernes y el domingo. Foto: Cortesía Leonardo Montoya Salud y educación también hacen parte de los acuerdos que el gobierno no ha cumplido, según los chocoanos. Foto: Cortesía Leonardo Montoya Las marchas llegarán a todos los barrios, incluso a los más alejados. Foto: Cortesía Leonardo Montoya

Este año, la marcha principal llegará a todos los barrios, incluso a los más alejados, agregó el líder, de modo que todos los habitantes se vayan uniendo. Entre tanto, en el departamento se vive un día de parálisis del comercio, el transporte, las entidades bancarias y las instituciones educativas oficiales.



En el caso de negocios y vehículos de servicio público el cese de actividades se mantendrá hasta el jueves, pero se normalizarán actividades el viernes, sábado y domingo.

Se espera que asistan unas 70.000 personas a las diferentes movilizaciones en el departamento. Foto: Cortesía Prensa Paro Cívico

Autoridades toman acciones

Aunque los organizadores del paro han reiterado que las protestas serán pacíficas, las autoridades del departamento tuvieron un Consejo de Seguridad para estar preparados ante cualquier alteración del orden público.



“Los miembros del Comité Cívico pidieron de manera expresa que la fuerza pública no se exceda con la represión, de manera tal que no se presenten confrontaciones con los manifestantes mientras estos no estén alterando el orden con disturbios”, explicó la Gobernación del Chocó en un comunicado.



Por su lado, Jhonar Alexánder Mosquera, secretario del Interior del Chocó, aseguró que aunque esperan que la protesta sea pacífica, ya hicieron un consejo de seguridad para articular esfuerzos institucionales que permitan atender posibles alteraciones del orden público.



“Como gobierno departamental no rechazamos la protesta porque es pacífica y razonable, ya que el departamento ha tenido escasa inversión del Gobierno Nacional. Aunque se reconoce que el actual ha venido haciendo inversiones, aún hay sectores en los que el Comité considera que hace falta y debemos ser conscientes de que así es”, agregó el funcionario.

¿Por qué protestan?

En el acuerdo del 2016 con el Gobierno, que se dio tras casi nueve días de paro, se convinieron 10 puntos: vías, salud, respeto al territorio, educación y cultura, autonomía administrativa del departamento, servicios públicos, productividad y empleo, deporte y recreación, comunicaciones y, por último, flexibilización de políticas públicas.



Sin embargo, ocho meses después no se ven los avances en los diferentes acuerdos, entre los que más preocupan la pavimentación de las vías Quibdó-Medellín (49 kilómetros) y Quibdó-Pereira (26 kilómetros), para lo cual hacen falta 720.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda no ha querido desembolsar.

Con pancartas, banderas y pendones, los habitantes se unieron a las marchas. Foto: Cortesía Prensa Paro Cívico

Asimismo, piden que se materialice la construcción de un hospital de tercer nivel de complejidad en Quibdó, para el cual solo está dispuesto el lote, pero no se han girado recursos.



“Otro de los puntos es la construcción de pequeñas vertientes hidroeléctricas en Juradó, Nuquí y Bojayá, municipios que están desligados de la red eléctrica nacional y tienen energía a base de plantas de ACPM, que tienen una vida útil muy corta y producen energía muy costosa y antiecológica”, explicó Salgado.



Añadió que tampoco se ha avanzado en la interconexión eléctrica nacional de Unguía, Acandí, Medio Atrato y Alto Baudó, que también consiguen la energía con plantas.



El paro avanzará de acuerdo con la respuesta que obtengan los habitantes de parte del Gobierno Nacional.



