Así transcurrió el séptimo día del paro Cívico del Chocó

Al igual que todos los días, las calles de Quibdó se llenaron de manifestantes para reclamar por mejores vías, hospitales y servicios públicos para el Chocó.



Como es de costumbre, los chocoanos realizaron la ‘ruta franciscana’, que cruza por el anillo central de Quibdó. Sin embargo, esta vez la manifestación se vio empañada por disturbios entre el Esmad y los protestantes.

Dilón Martínez, secretario general del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, aseguró que “aunque el paro se ha fortalecido y cada vez se unen más personas, el Esmad se enfrentó con los manifestantes, dejando como saldo cinco heridos y cuatro capturas”.

Lo que confirmó Jorge Salgado, coordinador del Comité Cívico, al precisar que el Escuadrón Antidisturbios, agredió a una joven y le causó heridas, “la mamá intentó defenderla y le rompieron la frente, se interpuso el esposo y también resultó herido, al igual que otras dos personas”, denunció.



Salgado aseguró que esta tarde se reunirán con la Comisión del Gobierno para hablar sobre los acuerdos pactados en agosto pasado.

Salgado recordó que en agosto pasado, Chocó organizó una movilización social con la participación de los municipios más apartados y que el Gobierno firmó un acuerdo de 10 puntos, que hasta ahora no ha cumplido.



“El punto más complejo es el de las dos vías que comunican a Quibdó con Medellín y Manizales, la llamamos vías de la muerte porque 100 personas murieron por derrumbes, hay sin pavimentar 75 kilómetros”, advirtió.



El líder explicó que el Gobierno firmó un pacto para aportar 720.000 millones para pavimentar esos tramos, pero que ocho meses después, no han cumplido este punto prioritario”.



“El Gobierno reconoció que han incumplido y anunció que no podía aportar la cifra total, solo daría 339.000 millones, quieren recortar 381.000 millones, dejando 40 kilómetros sin pavimentar”, agregó.



Salgado añadió que "exigimos hospitales de tercer nivel, así como energía para 11 municipios, que todavía cocinan en fogones de leña y con mechones de petróleo, como en el pasado".



