Cotelco se alista para visita Papal a Cartagena

La Ciudad Heroica tiene listas más de 4.000 habitaciones para la visita del Sumo Pontífice, el Papa Francisco, en el mes de septiembre próximo. Así lo sostuvo Gustavo Toro, presidente nacional de la agremiación hotelera Cotelco.

“La visita del Papa es ante todo un evento de diplomacia, y Cartagena se prepara a recibir a miles de visitantes colombianos y latinoamericanos. Desde la Presidencia de la República por intermedio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se está preparando una estrategia para ofertar a Colombia como un destino religioso para que miles de personas vengan a ver al Papa, y no solamente estén en el día de la Homilía sino que puedan visitar otros destinos religioso del país, y por ello se está preparando un amplio paquete de ofertas turísticas”, dijo Toro.



Todo el Caribe se alista



La visita del Papa Francisco es una oportunidad para destinos cercanos.

“Por ejemplo es el caso de Barranquilla, un destino de apoyo que tiene muy buena oferta hotelera también”, explicó.



“Vamos a invitar a Ecuador, Perú, Argentina y países cercanos, no sólo para que acompañen al Papa sino para extender la estadía a bellos destinos religiosos nacionales como Buga, Chiquinquirá que tienen basílicas y otras veneraciones que para los católicos son representativas”, expresó el directivo, quien promete que en las ciudades que va a visitar el carismático Papa van a tener un 100 por ciento de ocupación, y se busca que los turistas religiosos no sólo estén durante la visita Papal, sino que se queden para conocer las regiones y el país.



“En el Caribe, septiembre es un mes de baja temporada con ocupaciones normales de 60 o 62 por ciento, pero estamos seguros que la visita del Papa va a impulsar la ocupación, Cotelco agrupa a más de 10 mil habitaciones en Cartagena de los hoteles más importantes que estarán dispuestos para turistas internacionales”, concluyó Toro.



No regularán precios



Martha Lucía Noguera, directora de Cotelco para Cartagena, y quien acaba de ser nombrada presidenta del Consejo Gremial, dijo que no es posible regular precios a paquetes turísticos y hoteleros debido a la alta demanda de feligreses para la visita del Santo Pontífice y a la libre competencia.



"Con la libre competencia no podemos regular tarifas, las cuales se regulan de acuerdo a la demanda; los precios son proporcionales a la demanda: si comparamos con otros grandes eventos como el Carnaval de Barranquilla o como está pasando ahora en Valledupar donde ya no hay habitaciones para el Festival de la leyenda Vallenata, averigüemos en cuánto está una noche, y ya no hay habitaciones disponibles. Desde hace un año un apartamento pasa de los dos millones de pesos, este es un tema que lo regula el mercado”, dice Noguera.



“ La llegada del Papa va a estimular el acercamiento de las regiones en ambos sentidos: ocupación y prestación de servicios hoteleros y turísticos”, señaló Noguera, quien agregó que para regiones vecinas y países como Panamá, que sólo está a 50 minutos en vuelo, será interesante asistir. “Vamos a tener un lleno total, pero aún no tenemos reservaciones establecidas. No obstante, hoteles y agencias de viajes en Cartagena todavía no están trabajando en paquetes turísticos puntuales, y aún no se han sentado los dos gremios para programar esta importante visita.



“Esperamos a que pasara la Semana Santa, la última gran temporada antes de mitad de año”, agregó Noguera.John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter:@PilotodeCometas