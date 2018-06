Panfleto contra seguidores de Petro no fue de las ‘Águilas Negras’

En La Guajira, las autoridades se pronunciaron con respecto al panfleto que circuló el pasado sábado en San Juan del Cesar, en donde se anuncian posibles amenazas contra nueve líderes, coordinadores y seguidores de la campaña de Gustavo Petro, a la Presidencia de la República, descartando que pertenezcan a algún grupo delincuencial.

De acuerdo a la información suministrada a través de un comunicado del Ejército, las autoridades de este municipio atendieron a las presuntas víctimas y efectuaron un consejo de seguridad con presencia del Ejército, la Policía, la Sijin, el secretario de Gobierno municipal y el Personero municipal, que, después de realizar previas labores de inteligencia, determinaron que este panfleto no pertenece al grupo delincuencial teniendo en cuenta que las ‘Águilas Negras’ no tienen presencia en el departamento de La Guajira, por lo que se presume que las amenazas son realizadas por delincuencia común que pretende generar pánico en la población previa a la jornada electoral.



Estas amenazas fueron difundidas a través de un panfleto escaneado en redes sociales, en el que el supuesto grupo delincuencial ‘Las Águilas Negras’ daba 48 horas para que estas personas abandonaran la región a cambio de no atentar contra sus vidas.



Sobre el particular el comandante de Policía Guajira, Coronel José Wilmer García, aseguró que “por redes sociales circuló un supuesto panfleto amenazando a unas personas, se activaron los protocolos institucionales, se recepcionó una denuncia alrededor de las siete de la noche por constreñimiento al elector contra personas indeterminadas y se inició una investigación para descartar o determinar de dónde vienen este tipo de situaciones”.



De igual forma, se conoció un comunicado por parte del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, luego de que su presidente Aldo Amaya, figurara en dicho panfleto.



En sus apartes, el comunicado señala que, “este panfleto no amilanará la decisión de Sintracarbón, demás fuerzas vivas del departamento y del ciudadano de a pie de apoyar al candidato presidencial de la Colombia Humana.



En la consulta interpartidista y en la primera vuelta presidencial del 27 de mayo, ganó Petro en La Guajira. Eso seguro motivó a los terroristas de derecha a amenazar a nuestros líderes”.



García, también desvirtuó la supuesta denuncia de compra de votos en el municipio de Manaure, las cuales se estarían realizando un día antes de las elecciones.



A esta hora, en completa calma, se desarrollan los comicios electorales en La Guajira en los 175 puestos de votación habilitados.

REDACCIÓN CARIBE​