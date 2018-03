Panaca graduó a la primera promoción de integrantes de las Farc

Alberto Casas Perdomo no pensó graduarse nuevamente y menos a sus 74 años. Este jueves fue uno de los 350 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc que ahora están en proceso de reincorporación a la vida civil y que se graduó como técnico agropecuario en el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (Panaca), en Quimbaya (Quindio).

Era el más veterano entre los graduados que recibieron sus diplomas de manos del vicepresidente Óscar Naranjo y del exguerrillero y ahora miembro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Pastor Alape.



"Estoy feliz con lo que estoy consiguiendo ahora, esto es una gran experiencia para mí, pienso ayudarle mucho a los campesinos que necesiten mi conocimiento y lo que he aprendido aquí, yo soy campesino también. Uno tiene que servir sin ningún interés”, dijo el exguerrillero que aseguró haber pasado 12 años como agente de Policía y luego se incorporó a las filas de las Farc donde pasó otros 12 años.



Los integrantes de las Farc que dejaron las armas tras los acuerdos de paz y que provienen de los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), pasaron al menos 602 horas en clases teórico-prácticas en siete módulos de formación donde aprendieron sobre porcicultura, piscicultura, ganadería, agronomía y especies menores. Esta experiencia arrancó el pasado 24 de noviembre de 2017 en el parque Panaca y en la finca La Soria, en Lérida (Tolima), donde recibían las capacitaciones.

Los graduados recibieron su diploma de manos del Vicepresidente Óscar Naranjo y del exguerrillero Pastor Alape. Foto: Prensa Panaca

Los participantes de este programa ya habían recibido la visita del jefe de las Farc, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ cuando recorrió varios municipios del Quindío para dar inicio a su campaña a la Presidencia. Luego, el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), Joshua Mitrotti, y Alape, también recorrieron varias estaciones o ‘aulas vivas’ como se les llama en Panaca.



Este proyecto recibió el apoyo financiero de la Agencia para la Reincorporación y Normalización y el Ministerio de Agricultura, y el acompañamiento técnico de la Fundación Panaca y el Fondo Colombia en Paz.



Aunque Panaca ha capacitado y graduado a unas 2.400 personas, entre desmovilizados de diferentes guerrillas, exmilitares e incluso también a líderes campesinos de diferentes departamentos que contaron con el apoyo de empresas privadas, este es el primer grupo de integrantes de las Farc que pasa por las aulas vivas que se ideó hace casi dos décadas, Jorge Ballen, fundador del parque.



“Este es el primer grupo de excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación, de muchos que tecnificaron un saber empírico y hoy podrán emprender su propio plan de negocio o proyecto asociativo”, afirmó Mitrotti.

Aunque Panaca ha capacitado y graduado a unas 2.400 personas, este es el primer grupo de integrantes de las Farc que pasa por las aulas del Parque.

Liliana Gutiérrez, integrante de las Farc y una de las personas que se graduaron ayer, explicó que este programa está enfocado en la transformación del territorio y en los proyectos productivos. “La idea es construir una nueva Colombia sin guerra, que los jóvenes no se entrenen más para la guerra. El objetivo es que nosotros podamos consolidar las huertas colectivas y la producción de especies menores porque si no hay trabajo en las regiones pues no habrá paz”.



Según Panaca, este programa avalado por la Secretaría de Educación del Quindío, se basa en formación práctica del saber y del ser, en el que los estudiantes son acompañados por facilitadores tanto de la ARN como de Fundapanaca con el objetivo de garantizar su bienestar emocional, social y habilitar las condiciones necesarias para un proceso educativo exitoso.



El vicepresidente Óscar Naranjo señaló que con este programa se avanza a la construcción de la paz. “Ver cómo más de 300 hombres y mujeres que hasta hace poco empuñaban las armas hoy se sienten orgullosos de tener un diploma, que los acredita para regresar al campo para transformar, nos sentimos orgullosos de eso. El país ya no resiste más violencia”.



El fundador de Panaca, Jorge Ballen, señaló que este programa es muy importante para el campo colombiano, “Panaca lo mira como un programa sin distingo de los campesinos que estuvieron de un lado u otro de la guerra. El sistema educativo nacional no ha tenido en cuenta que hay que dar una formación útil para vivir en el campo, un campesino se gradúa de bachiller ¿y por qué no lo graduamos de campesino?”.



Por su parte Alape dijo que se logra la paz “mejorando las capacidades de la gente”. Y que “aquí todos los días llega gente y los compañeros están trabajando con los turistas”.



