Aficionados a 'pajarear', tras el Lorito de Fuertes en Santa Rosa

Este domingo, en las montañas del municipio de Santa Rosa de Cabal un grupo de 30 personas caminaba despacio y procuraba no hacer ruido. Durante algunos segundos solo se escuchaban susurros y el inconfundible ‘click’ de las cámaras fotográficas.



Mientras el grupo avanzaba por las trochas de la zona de Cortaderal, en la vía que conduce a la laguna del Otún, en los árboles estaba la razón de tratar de hacer silencio: el Lorito de Fuertes. Pero solo se dejó ver al final.



El Hapalopsittaca fuertes, su nombre científico, o Cotorra Frentiazul o Loro Coroniazul, es una especie endémica que está en riesgo crítico de extinción. Algunos individuos de esta pequeña ave se pueden ver en Cortaderal y por eso la Ruta del Lorito de Fuertes fue incluida en el Risaralda Bird Festival 2018.



La salida desde Pereira a ese sitio, situado a dos horas y media de Santa Rosa de Cabal, fue a las 6 de la mañana. Durante el viaje al ‘Municipio de las Araucarias’, ‘pajareros’ de Holanda, Venezuela y ciudades como Bogotá, Cali y Riohacha, alistaban sus cámaras fotográficas, sus teleobjetivos y binoculares. Poder hacer la foto del Lorito de Fuertes o llevarse el recuerdo de que lo pudo enfocar con los prismáticos eran las metas de los expedicionarios.



Ya en el sitio, el director científico del Risaralda Bird Festival, Juan Carlos Noreña, explicó que debido a la destrucción de los hábitats naturales del Lorito de Fuertes este tiene amenaza de extinción. Incluso, comentó que ya se creía extinto y fue redescubierto hace unos años.



Sin embargo, en esta zona de los Andes Centrales también se pudieron ver azulejos, tucanes, cotorras y colibríes.

Invitado de lujo

Entre los participantes de la ruta estaba el uruguayo Juan Pablo Culasso, un invidente de 32 años que ostenta el récord Guinness por tener la fonoteca más grande de sonidos de aves: 2 mil.



Sin embargo, Culasso estuvo ayer como un ‘pajarero’, un aviturista común y corriente. No estaba en plan de grabar sonidos de aves.



“Estos bosques andinos, de páramo, de altura son los que más me gustan para ‘pajarear’, primero, porque no hay insectos, segundo porque son más silenciosos y no hay infinidad de grillos cantando y los sonidos de las aves son más delicados, suaves. Esta es la salida ideal para mi”, afirmó.



La segunda edición del Risaralda Bird Festival, que es organizado por el Bioparque Bonita Farm y la revista Destino Café, con el respaldo financiero y logístico de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), la Gobernación de Risaralda, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Cárder) y la Alcaldía de Pereira termina este lunes con dos rutas, la de la Tángara Turquesa, en el Jardín Botánico de la UTP, y la de la Bangsia Aurinegra, en Mistrató.