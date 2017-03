Pacientes con cáncer protestaron contra EPS en Armenia

Cerca de 50 personas se apostaron este miércoles en las instalaciones de la sede administrativa de la EPS Cafesalud en el norte de Armenia. Se trata de las familias de pacientes oncológicos en el Quindío que le exigieron a esta EPS y otras, además del Gobierno, la atención oportuna para los pacientes con cáncer que residen en el Quindío.



“Exigimos al Gobierno Nacional no más trabas en los tratamientos de salud, necesitamos tratamientos oportunos para los pacientes oncológicos en el Quindío, que les apliquen las quimioterapias dentro del protocolo médico en los tiempos establecidos, que les entreguen los medicamentos”, señaló Julieth Tejada, directora de la fundación Lazo Rosa.



Tejada agregó que el cáncer no es sinónimo de muerte, de hecho, ella es sobreviviente del cáncer de mama, “si tenemos un tratamiento adecuado y oportuno se puede vivir, y eso es lo que no estamos teniendo”.



Casos como “el de doña Martha que está marchando hoy y que lleva ocho meses sin que le den el medicamento”, impulsaron esta protesta pacífica por las calles de la capital quindiana. Otro caso conmovedor es el del pequeño Luciano de casi tres años y a quien le diagnosticaron cáncer el pasado 15 de enero pero no ha podido iniciar su tratamiento de quimioterapia por las demoras de su EPS.

Piden que los tratamientos y medicamentos se entreguen a tiempo. Foto: Archivo particular

Las fundaciones Lazo Rosa, Lazos Humanos, Amor al Prójimo, Sanjeevinis, Jóvenes en sociedad y Reserva activa de las fuerzas públicas del Quindío estuvieron en la jornada de protesta.



A esta marcha se unieron veedores de salud e incluso integrantes de la reserva de las fuerzas militares que también protestaron porque “desde enero, el Estado envió unos recursos para que se dieran los servicios médicos a la Policía pero ya vamos para el mes de abril y todavía están en el proceso de contratación, yo no me explicó por qué no se planeó con anticipación”, dijo el sargento retirado, Julio Oyola.



