Con la TV llegó el progreso a barrio de Buenaventura

Con escombros y tierra, familias humildes fueron rellenando las basuras que se acumularon durante décadas en un costado de Buenaventura, y así le ganaron espacio al mar y sobre ese promontorio improvisaron sus viviendas. Ese fue el nacimiento de la calle Brisas del Mar –de más de 200 metros, en el barrio Lleras Camargo–, ahora empedrada, que termina en un camino de 50 metros en donde se avanza sobre tablas a punto de partirse y el riesgo de caer al mar.

Entre los primeros pobladores de esta calle estuvo Cástula de Jesús Bastidas, quien a sus 93 años recuerda que llegó al sector en 1962 y ayudó a rellenar el lugar. Todos la conocen como ‘mamá Cástula’. Además de sus tres hijos y una hija, esta abuela ha criado medio centenar de niños rescatados del abandono.



Unos ya son profesionales y ahora ayudan en el sustento de muchachos en similar condición. Estos días vive ahí con Juan y Gustavo, ambos de 18 años. Uno de ellos llegó bebecito, apenas de unos meses, y otro a los 6 años.



‘Mamá Cástula’ y sus hijos de crianza y otra joven, además de una nieta, se benefician del programa Territorios TDT, establecido por la Junta Nacional de Televisión para facilitar el acceso a la televisión digital terrestre a familias de estrato 1 y 2 con más necesidades básicas insatisfechas.



Se trata de un kit compuesto por una antena y un decodificador o deco, como lo llaman, que permite disfrutar los canales nacionales público y privado y regional de cada zona. En el caso de Buenaventura (Valle), Cauca y Nariño, pueden ver Telepacífico.



En el hogar de ‘mamá Cástula’ se reunieron al menos 16 jóvenes amantes del fútbol, deporte que todos practican y en el que esperan labrarse un futuro, para presenciar la final entre Real Madrid y Liverpool. Recuerdan que antes de este sistema instalaban una larga vara o guadua e improvisaban una antena con una tapa de olla, en aluminio, pero la señal era deficiente tanto en imagen como en sonido.

En el puerto, la TDT fue instalada en 10.000 hogares, empezó el 20 de octubre de 2017 y terminó el 10 de marzo de 2018, realizada por la empresa Rohde and Schwarz. Los recursos de este proyecto provienen de un convenio suscrito con la Unión Europea.



Pero la instalación no estuvo exenta de riesgo para los operarios al cruzar las denominadas ‘fronteras invisibles’ que imponen algunas pandillas. Cuando se les explica y ven los beneficios, ellos (los operarios) son los más entusiastas.



Encuentro familiar

En esta misma calle surgida de las aguas habita María Mercedes Cundumil, más conocida como Mencha. Sus manos suaves pero firmes han ayudado al nacimiento de centenares de niños. Ella hace parte de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa). Se inició al lado de su abuela María Elisa. A sus 13 años le gustaba asistir a los partos y ahora transmite su saber ancestral a su sobrina Kelly, de 20 años.



Esta mujer ya cumplió 50 primaveras y conserva toda la energía, alegría y sabor de la gente del Pacífico. “La televisión nos ha permitido unirnos, ha fortalecido la convivencia en familia y entre vecinos. Ay, hombe, aquí nos reunimos a ver La mamá del 10. Nos hace reír Yuya. Y qué me dice de Florentino con todo su flow y sabor; lo gozamos”, cuenta con el acento de los negros del Pacífico.



Y es que aunque casi todas las casas tienen instalada la antena, algunas viviendas, como la de Mencha, son puntos de encuentro alrededor de la pantalla y en ellas se preparan crispetas y algunos platos o bebidas para compartir entre vecinos. Y en el hogar Los Paquitos, del ICBF, en La Fortaleza, una calle vecina a Brisas del mar, quienes se gozan este sistema de televisión son niños entre 8 y 12 niños que están al cuidado de Yulieth Medina y su tía María Clemencia Valencia.



Tacho Pistacho, canal del sistema RCN dedicado a programación infantil, es el favorito. Kendra Yuliana, Valeria, Kesey Lizeth, Jhon Edwin, Leyton, Raylin Steven y Daniel son los chiquitines que muy juiciosos se sientan a ver El Chavo del 8 y otros programas. El gusto por este canal es una constante en todos los hogares con niños.



María Clemencia cuenta entre risas que también disfruta este canal su hermano Henry Francisco, de 53 años. “Él sale de pesca en la canoa con otros cinco vecinos y está en alta mar entre 6 y 8 días. Al regreso es feliz sentado viendo programas infantiles y reclama si se lo van a cambiar”, cuanta.



Yulieth y su tía María Clemencia cuentan que La Rosa de Guadalupe, Diomedes, Exatlon, el Desafío y el canal La Kalle, de videos y programación musical, son sus preferidos. “Y nos cambió las tardes, las noches y fines de semana. Se ve muy claro, y lo mejor, sin pagar”, expone Yulieth.

En esto coinciden Daisy Rosero y Brenda Guisella Perea. “Cuando llegaron a instalar los equipos no creíamos. De eso tan bueno no dan gratis, después llegan con los recibos de cobro. ‘No hay que pagar, mujeres’, nos decían los instaladores, y gracias a Dios así ha sido”, narra Daisy, quien vende minutos de celular y galletas.



Y como en la misma cuadra viven tres hermanos de Brenda, la familia se reúne frente a la pantalla, además de vecinos. “A las 6 p. m. es pico y placa, nadie sale a otro lado, y la pasamos muy bien”, expone Brenda.



Y vuelve Mencha, quien con su simpatía, con su desparpajo dice que “para lo único que no ha servido la TDT es para bajar la natalidad. Eso sí, parece que apenas apagan la pantalla viene lo otro, porque todo el tiempo están llegando las parturientas”.



IVÁN NOGUERA.

Especial para EL TIEMPO

Buenaventura (Valle del Cauca)