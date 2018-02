Organizaciones de mujeres respaldan a la periodista Claudia Morales

09 de febrero 2018 , 10:45 a.m.

Diferentes organizaciones de mujeres y de la libertad de prensa levantaron este viernes su voz en apoyo a la periodista Claudia Morales, quien el pasado 19 de enero publicó una columna de opinión en la que revelaba que había sido víctima de violación. En su artículo, la comunicadora defendía el derecho que tienen las víctimas de violencia sexual de guardar silencio.

A través de un comunicado, 19 organizaciones, como la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, la Ruta Pacífica de Mujeres y la Campaña No es Hora de Callar liderada por Jineth Bedoya, respaldaron la decisión de Morales de “publicar los hechos en los términos que lo hizo”.



“Exigimos a las autoridades garantizar los derechos que le asisten a la periodista. También hacemos una invitación a los medios de comunicación y la sociedad en general a respetar las decisiones de todas las víctimas de violencia sexual y a no revictimizarles”, reclamaron.



Así mismo, indicaron que algunos estudios revelan que las mujeres víctimas de abuso sexual tardan un promedio de 12 años en denunciar estos hechos, cuando decide hacerlo. “Las víctimas se amparan en el silencio porque conocen las consecuencias de discriminación y violencias que enfrentan quienes hablan”, explicaron.



Por lo que consideran que las especulaciones sobre los hechos y las insinuaciones sobre quién es el responsable en el caso de Morales “solo deriva en situaciones revictimizantes” y “crea un riesgo a la integridad” haciendo “aún más difícil que las mujeres víctimas de hechos similares tomen decisiones libres de presión”.



Las organizaciones señalaron que “es necesario avanzar en mecanismos de prevención y de cero tolerancia a la violencia contra mujeres en entornos laborales, así como en la autorregulación de los medios para que el cubrimiento de estos hechos no derive en acciones de revictimización”.



Por último, hicieron un llamado al Estado para que garantice los derechos de la periodista Claudia Morales a la seguridad y la dignidad humana.

Estas son las organizaciones que firman el comunicado:



- Sisma Mujer

- Campaña No es Hora de Callar - Jineth Bedoya Lima

- Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz IMP

- Ruta Pacífica de las Mujeres

- Red Nacional de Mujeres

- Women´s Link Worldwide

- Iniciativa ProEquidad de Género

- Colectivo Nacional de Mujeres Reestableciendo Derechos

- Cinco claves

- Género en la Paz GPaz

- Red Nacional de Defensoras

- Federación Democrática Internacional de Mujeres FDIM

- Fundación Bien Humano

- Observatorio de Asuntos de Género de la U.Rosario

- Mesa de economía del Cuidado

- Red de Periodistas con Visión de Género

- Federación Colombiana de Periodistas - Fecolper

- Círculo de Periodistas de Bogotá - CPB

- Fundación para la Libertad de Prensa FLIP

