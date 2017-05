Polémica por construcción en centro histórico de Barichara

El Ministerio de Cultura ordenó la suspensión de una obra de construcción que se inició en inmediaciones del municipio de Barichara, en Santander, luego que esta se convirtiera en centro de la polémica porque estaría violando el patrimonio del pueblo, declarado Monumento Nacional.

La decisión de detener los trabajos se produjo como respuesta a una queja elevada por algunos residentes de la población ante la Dirección de Patrimonio, en la que se puso en entredicho la licencia otorgada por la Alcaldía que avaló la construcción pese a que la instancia competente para autorizar las intervenciones en el centro histórico de esa localidad y su área de influencia, es el Ministerio.

De acuerdo con la denuncia, se trata de una edificación de 10 locales comerciales y una batería sanitaria, que es de propiedad de un hijo del concejal de ese municipio Otoniel Bayona, la cual se adelanta en lotes adyacentes a la quebrada La Toma, sobre la vía de acceso al municipio.



Alberto Escovar Wilson-White director de Patrimonio de MinCultura, indicó en septiembre de 2016 ese despacho ya había negado el permiso para el desarrollo de una construcción en ese mismo terreno.



“Recibimos la denuncia de que se estaba adelantando una obra en ese mismo sitio, por lo que inmediatamente le remitimos una carta la Alcaldía donde se informó que ordenábamos la suspensión inmediata de la obra, y le recordamos que ya previamente habíamos anunciado que ahí no era posible construir”, señaló el funcionario.



Añadió que pese a la orden de suspensión dada por ese despacho, se ha conocido que los trabajos continúan, por lo cual una comisión visitará el lugar. Entre tanto, el Ministerio ya puso en conocimiento la situación ante la Procuraduría General de la Nación para que se abra una investigación sobre las acciones de la Alcaldía, y de esa manera se tomen las decisiones del caso.

El Ministerio de Cultura insistirá en que la obra no puede continuar y como consecuencia se obligaría a demoler lo que se construyó sin permiso.



El alcalde de Barichara, Israel Alonso Agón, señaló que la Secretaría de Planeación el año anterior expidió una licencia para la construcción del proyecto y que esta no fue llevada a la oficina de Patrimonio, porque en su momento no se consideró que fuera requisito fundamental.



“Cuando se pronuncie el Ministerio nosotros tomaremos las respectivas medidas que ellos soliciten y se acataran las decisiones”, dijo el mandatario, tras asegurar que su despacho no ha sido notificado de la orden de suspensión de la obra.



BUCARAMANGA