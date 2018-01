Ordenan precluir acciones contra cirujana valduparense 

El Juzgado Primero Penal Municipal, con funciones de conocimiento del circuito de Valledupar, ordenó por solicitud de la Fiscalía precluir la investigación en contra de la cirujana plástica Damaris Romero Chamorro y el anestesiólogo Fabio Vargas, por la muerte de la joven Katiuska Mendoza Cotes, tras un procedimiento de cirugía estética ambulatoria, una rinoplastia, realizado el 13 de diciembre de 2011.

“Damaris Romero nunca pensó en indemnizar porque ella nunca tuvo ningún marco de responsabilidad, ya que la causa de la muerte de Katiuska Mendoza, no estuvo relacionada con la cirugía como tal. En su momento hubo una indemnización a la familia por parte del doctor Fabio Vargas y la clínica Valledupar”, explicó el abogado de la defensa Carlos Roberto Solorzano al conocer la decisión del juez.



La cirujana plástica Damaris Romero ya había sido absuelta de la responsabilidad de este caso por el Tribunal Nacional de Ética Médica quien consideró que su actuar fue diligente, organizado y ceñido a la 'lex artis' (prácticas médicas aceptadas) de la cirugía.



“Estos hechos son tristes tanto para la familia como para los médicos. Nadie está exento de tener una complicación aún siendo un paciente sano y teniendo exámenes preoperatorios normales. La medicina no es una ciencia exacta y no se puede criminalizar al médico por la presentación de eventos adversos”, dijo la cirujana plástica.



En el momento en que fue absuelta por el Tribunal Nacional de Ética Médica, Romero manifestó que esperaba que la Fiscalía hiciera lo propio pues quedó en evidencia que su actuación no irresponsable.