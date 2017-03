Ordenan cierre del sitio donde ocurrió atraco masivo en Taganga

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó el cierre temporal inmediato del establecimiento de alojamiento y hospedaje ubicado en el sector de Playa Rosita, en jurisdicción del corregimiento de Taganga, donde el pasado 17 de febrero siete hombres disfrazados con pelucas y tapabocas despojaron de sus pertenencias a ocho extranjeros y cuatro nacionales.

Lo anterior como parte de la Resolución 17- 27401 del pasado 21 de febrero, por medio de la cual la coordinadora del Grupo de Protección al Turista de Mincomercio, Luz Belén Fernández, inició una investigación administrativa en contra de la sociedad Playa Rosita S.A.S., cuyo representante legal es Iván Díaz Granados Núñez, y le formuló cargos por operar presuntamente como prestador de servicios turísticos sin la previa inscripción en el Registro Nacional de Turismo.



La comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Sandra Vallejos, en compañía de funcionarios de la Alcaldía de Santa Marta, se desplazó en la tarde del lunes hasta el sector de Playa Rosita para realizar la diligencia de cierre, pero no fue posible porque no había personas en el lugar.



“Una vez llegado al sitio no encontramos a nadie, por lo cual la diligencia no puede efectuarse. Sin embargo, dejamos constancia mediante acta, de que a pesar de que se le informa por escrito y verbalmente a las personas que son propietarias y el representante legal, no se encuentran en la diligencia”, dijo la coronel Vallejos.

La diligencia fue aplazada. El cierre se realizará posteriormente sin previo aviso, como lo establece la norma, y posteriormente será notificado por edicto.

‘Turista no fue violada’

La oficial también aclaró que en el atraco masivo no fue violada la turista estadounidense como se denunció inicialmente. “No fue violación, ya tenemos el dictamen de Medicina Legal. Ya la Fiscalía tomará una determinación de que delitos van a imputar a la estructura que nosotros capturamos. Sí hubo hurto, eso no podemos negarlo, pero se recuperaron todos los elementos”, expresó.



Por el atraco en Playa Rosita fueron capturadas siete personas, pertenecientes a la banda delincuencial ‘Los Canarios’, entre ellos, el jefe Harbey Segundo Hincapié Maestre, alias ‘Joyo’.



