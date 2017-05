Tribunal ordenó arresto contra director de Sanidad del Ejército

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en Santander, impuso dos días de arresto y una multa equivalente a dos salarios mínimos en contra del general Germán López Guerrero, director de Sanidad del Ejército Nacional, por incurrir en el desacato de un fallo de una tutela que ordenó la entrega de medicamentos para el tratamiento de quimioterapias de un menor de edad.

La acción fue interpuesta por Maria Estela Pinto luego que no le fueran entregadas la ampolletas de citarabina y dexametasona que requiere su hijo Andrés Felipe López, de siete años de edad, quien fue diagnosticado en junio de 2016 con linfoma linfoblástico.

“Yo tuve que acudir a un desacato porque no me dieron respuesta a la entrega del medicamento, el cual es vital para la vida del niño", dijo Pinto, quien reside en el municipio de Mogotes (Santander).



La madre del menor, quien es hijo del soldado profesional José Eduardo López, señaló que el pequeño no ha podido cumplir con sus quimioterapias por la falta de las medicinas, las cuales espera desde febrero.

"El pasado mes no se le pudieron aplicar, y ya me dieron la fórmula para el nuevo ciclo de quimioterapias. Son 30 ampolletas que el niño necesita, pero no me han dado las diez primeras que yo pedí en febrero en Sanidad del Ejército", precisó la madre del menor.



De acuerdo con el fallo, el alto oficial podrá cumplir su detención en el Comando General del Ejercito con sede en Bogotá o en cualquiera de las instalaciones con las cuente la entidad para el propósito



En la sentencia se ordenó compulsar copias de la actuación con destino a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para adelantar las investigaciones a que haya lugar.



