Crece oposición contra peajes en el Eje Cafetero

Luego de que se conociera que el Tribunal de Arbitramento de Bogotá que decide el futuro de la concesión de Autopistas del Café solo se pronunciaría hasta marzo próximo, se escuchan en la región voces de rechazo ante las demoras de una decisión en este pleito.

Además del pleito en el Tribunal, la Contraloría investiga al concesionario por un presunto detrimento patrimonial.



Uno de los más inconformes es el representante a la Cámara por el Quindío, Antonio Restrepo, quien le pidió al Gobierno que exija la suspensión del cobro del peaje entre Armenia y Pereira, el de Circasia, que es uno de los más costosos del país, hasta que no se defina el litigio.



“No es justo con los quindianos ni con los usuarios, que el Tribunal de Arbitramento dilate hasta el 5 de marzo el fallo para acabar esa concesión, pero como ya nada se puede hacer hago un llamado al Gobierno para que suspenda los proyectos y el cobro del peaje”, señaló.



El parlamentario agregó que en repetidas ocasiones ha denunciado “cómo de los 86 kilómetros que hay entre Armenia y Manizales solo se construyeron 56 kilómetros en doble calzada, es decir el 70 por ciento, y en la vía entre Armenia y Pereira nos quedaron faltando 10 kilómetros, desviaron la vía como si todos fueran para el aeropuerto de Matecaña, nos engañaron”.



Dijo también que “en Quindío no nos hicieron la obra completa, no hicieron los retornos para las vías”.



Por su parte, el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, afirmó hace unos días que es necesario que se aclare la situación para establecer “quién y con qué recursos se deben hacer las obras que faltan y que el dinero recaudado en los peajes sea invertido en la región”.

Y es que la protesta se exacerbó tras el reciente incremento de las tarifas de los peajes. El de Circasia, por ejemplo, pasó de 12.900 pesos a 13.400 pesos para la categoría 1, vehículos pequeños.

Comité en Risaralda

En Risaralda se promueve la conformación de un comité para buscar que los peajes se los quiten a Autopistas del Café y pasen a las gobernaciones de la región.



Duberney Galvis, impulsor de la propuesta, explicó que Risaralda está cercado por peajes, la mayoría de Autopistas del Café, “a pesar de que el concesionario ya terminó las obras”.



Con la entrega de los peajes a las gobernaciones estas podrán rebajar las tarifas porque solo tendrán que hacer mantenimiento a las vías y les sobrarán recursos para invertirlos en nuevas obras. Galvis promueve el Comité con transportadores, propietarios de predios y empresarios.



Además de los peajes de Autopistas del Café, hay malestar, según el líder social, con el ubicado entre Pereira y Cartago (Valle del Cauca), que es de la concesión Pereira - La Victoria, y el de Acapulco, que hace parte de la concesión Pacífico III, y está ubicado entre La Virginia (Risaralda) y el occidente de Caldas.



La Concesionaria de Occidente, que desde el 2004 maneja la concesión Pereira - La Victoria, se acaba en septiembre de 2019 y devolverá el tramo a la Agencia Nacional de Infraestructura. En cambio, el peaje de Acapulco es nuevo porque la concesión Pacífico III es de reciente creación.



“Lo que pedimos es que, como en Chinchiná (Caldas), haya exenciones para quienes viven en Viterbo (Caldas) y Belén de Umbría y Mistrató (Risaralda). Para los carros matriculados en esas poblaciones y las empresas de transporte debe haber tarifas diferenciales”.



El peaje de Acapulco también afecta a los habitantes del corregimiento de San Clemente, de Guática (Risaralda) y los de Quinchía, también en Risaralda.



La misma propuesta del Comité es la del gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, quien afirmó que el departamento necesita los peajes para acometer obras como las dobles calzadas La Romelia - El Pollo y Punto 30 - Terminal de transportes de Pereira. “Es mejor una nueva concesión para hacer esas obras”, afirmó Salazar.



REDACCIÓN EJE CAFETERO