Operadores turísticos piden cursos para guías más cortos

Para poder trabajar como guía turístico en Colombia se necesita hacer un curso de dos años en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y obtener una tarjeta profesional. “Esos dos años son mucho tiempo”, se quejan prestadores de servicios turísticos de la región, que le piden al Gobierno cambios en las normas.



“Nosotros tenemos una fuerza de guianza de más de 30 personas en seis idiomas y encontrar personas en la región que hablen un idioma diferente al español no es tan fácil, y que tengan tarjeta profesional (como guías), menos. Hemos hecho muchos acercamientos con el Sena y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que nos ayuden a solucionar esta problemática”, afirmó, Juan Martín Grisales, gerente de Living Trips.



Grisales agregó que plantean una certificación para los guías por competencias y que esta se haga de manera rápida y ágil “porque nos están pidiendo unos cursos muy largos, dispendiosos que difícilmente una persona los hace, (porque) casi que les exige dejar de trabajar y ponerse dos años a estudiar”.



Lo que operadores de turismo como Grisales buscan es que a los guías que son bilingües e idóneos en su trabajo, pero que no son certificados, se les permita obtener la tarjeta profesional, ojalá sin dejar de trabajar. “Tenemos las competencias en nuestra gente, lo que no tenemos es un documento que los certifique”, precisó Grisales, quien considera que si no hay una solución está en peligro la industria turística.



El vicepresidente de Turismo de Procolombia, Julián Guerrero, ve una salida. Aunque el Sena es el que certifica a los guías en el país, universidades, instituciones académicas, fundaciones y otras entidades del sector privado pueden ofrecer esos cursos. Sin embargo, Grisales explicó que si los guías suspenden su trabajo para estudiar dejan de percibir ingresos y la inmensa mayoría subsiste gracias a ellos.



Guerrero basa su planteamiento en que existe una demanda muy alta de capacitación y entrenamiento de guías y que el Sena no puede tener la exclusividad. Subrayó que se necesitan guías cada vez más preparados, que tengan los idiomas extranjeros necesarios para prestar un mejor servicio a los turistas.



Además, recordó que el año pasado, el Mincomercio promulgó un decretó de homologación para que profesionales de disciplinas como la historia, la biología, entre otras, puedan, atendiendo unos requisitos menos exigentes, pueden convalidar sus estudios y ejercer como guías en las áreas de su especialidad.



PEREIRA