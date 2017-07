Regreso a cárcel de hombre que mató a sus hijas, en manos de Tribunal

La Fiscalía ya interpuso los recursos legales necesarios para buscar que, en segunda instancia, se revoque la decisión de un juez de La Dorada (Caldas) por la cual quedó en libertad condicional un hombre que, en el 2011, asesinó a sus dos hijas y apuñaló 26 veces a su esposa en Puerto Salgar (Cundinamarca).

La directora seccional en Caldas del ente acusador, Clara Irene Giraldo, explicó que eso "es lo único que (este organismo) puede hacer" ante la liberación del procesado, Ricardo Enrique González Tovar, a quien el Inpec le levantó la custodia el pasado martes y lo dejó a disposición de sus familiares y una clínica donde está hospitalizado, en Bogotá.



La otra posibilidad de que vuelva a la cárcel Modelo es que la sala penal del Tribunal Superior de Manizales confirme la sentencia emitida hace seis años en primera instancia, que lo condenó a 45 años de prisión por homicidio agravado y tentativa del mismo delito.



Esa tardanza en resolver la apelación de la defensa –que, señaló el magistrado ponente, Antonio Toro, es producto de la congestión del sistema judicial– y la nueva ley que limita la detención preventiva a un año fueron las que dieron soporte a la excarcelación, según el fallo del juzgado de La Dorada.

Para la abogada Alba Marina Acosta Cadavid, presidenta del nodo en Caldas de la Red Nacional de Mujeres, "el abogado de la defensa del señor está haciendo uso de los mecanismos legales que le corresponden. Esa es su obligación con el representado. Lo único que queda ahí es que haya diligencia por parte de las autoridades competentes".



De hecho, ante la urgencia de la situación, el magistrado Toro ya adelantó el turno para estudio del expediente para elaborar la ponencia. No obstante, la secretaria de la Mujer de Manizales, Gladys Galeano, está convocando a las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en la ciudad para que se pronuncien y pidan mayor celeridad. "Esperamos que el Tribunal falle pronto y como se debe", señaló.



Entre tanto, la presidenta del Comité Seccional de Género de la Rama Judicial en Caldas, Sofy Mosquera, aclaró que esta institución pretende sensibilizar a jueces y magistrados, "a efectos de que se aplique la perspectiva de género en las decisiones judiciales, pero no puede interponer recursos, emitir conceptos ni elevar peticiones en los procesos", porque no es un ente judicial como tal.

Medidas de protección

Luz Stella Forero, exesposa de González, podría acceder a un esquema de seguridad de la UNP. Foto: Jonh Jairo Bonilla

La exesposa de González, Luz Stella Forero, quien sobrevivió no solo al ataque sino a 15 años de violencia física y psicológica en la relación, se reunió el pasado martes con Galeano, Giraldo y una representante de la Defensoría del Pueblo de Caldas para evaluar las opciones de protección a las que puede acceder ahora que su agresor está en libertad.



La Procuraduría intervino en el proceso para pedir "medidas efectivas" a favor de la víctima "dada su condición de vulnerabilidad". El Tribunal, en consecuencia, pidió la intervención de la Fiscalía con ese propósito.



Por el momento, Luz Stella tiene una orden de protección inmediata para que la Policía esté pendiente de ella en cualquier ciudad a la que vaya. Pero Giraldo dijo que ya se enviaron solicitudes a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que evalúe la asignación de un esquema de seguridad.



Además, se le pidió a la Fiscalía General de la Nación que se articule con esa entidad para incluir a la sobreviviente en un programa de protección a testigos.



