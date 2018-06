Autoridades tras el rastro del asesino de una niña en Santa Marta

En una humilde vivienda ubicada en el cerro del barrio Zarabanda, sector de Gaira en Santa Marta, fue asesinada con arma blanca una niña de 10 años de edad mientras dormía con su hermano de seis. Su homicida habría aprovechado un descuido de los padres, quienes según dijeron a las autoridades, salieron por un momento a comprar comida.



El hecho que ha generado conmoción y repudio en la capital del Magdalena, ocurrió a eso de la 1:30 de la mañana. Los vecinos manifestaron no haber sentido ningún ruido durante esa hora, todos estaban en sus casas descansando y las calles permanecían solas, lo que también facilitó la acción criminal

La Policía informó que el asesino al percatarse de la ausencia de los papás, forzó una de las ventanas de la residencia, ingresó por allí y atacó violentamente a la menor con un cuchillo. Su hermano más pequeño, quien se encontraba en la misma habitación tampoco se dio cuenta de nada.



La versión que manejan los investigadores judiciales indica que la muerte de la niña se produjo en cuestión de minutos. “Este criminal quizás le cubrió la boca para que no gritara y proceder a causarle la muerte de por lo menos 11 puñaladas en diferentes partes del cuerpo”, manifestó el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Gustavo Berdugo, quien rechazó el homicidio y se comprometió a capturar al responsable.

Ninguno entiende las razones que llevaron a asesinar de esa manera tan cruel a esta pequeña que era muy querida en el barrio FACEBOOK

TWITTER

Los papás al regresar a la casa no podían creer la macabra escena. A su hija de quien se despidieron antes de salir, la hallaron degollada y con puñaladas en el Torax. En medio de la angustia y con alguna esperanza de que siguiera con vida, la cargaron y la llevaron al puesto de salud de Gaira, allí los médicos le informaron que estaba sin signos vitales.



A partir de ese momento todo ha sido tristeza, rabia e impotencia en Gaira y Santa Marta en general. “Ninguno entiende las razones que llevaron a asesinar de esa manera tan cruel a esta pequeña que era muy querida en el barrio”, manifestó una vecina.



Inmediatamente se conoció la noticia del homicidio, se delegó un equipo judicial especializado, el cual está conformado por unidades de infancia y adolescencia, CTI de la Fiscalía, Sijin y Policía judicial, el cual tendrá la tarea de dar con el paradero del asesino de la menor y capturarlo.



Los testimonios de los habitantes del sector, serán determinantes para establecer la identidad de esta persona, quien al huir dejó varias huellas de sangre en la parte externa de la casa y en los alrededores.



Priscila Zúñiga, secretaria de seguridad del Distrito manifestó que desde la Alcaldía se ofreció además una recompensa de hasta 30 millones de pesos, por información veraz que conduzca a la ubicación del autor de la muerte de la niña de 10 años.

Esta muerte ha sido muy dolorosa, le hemos brindado acompañamiento psicológico a los papás y se ha dispuesto de toda la institucionalidad para esclarecer los hechos FACEBOOK

TWITTER

“Esta muerte ha sido muy dolorosa, le hemos brindado acompañamiento psicológico a los papás y se ha dispuesto de toda la institucionalidad para esclarecer los hechos”, dijo la funcionaria, quien agregó que “no descansaremos hasta que este asesino pague por lo que hizo”.

El Alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez también se pronunció expresando que “lamentamos que ocurran este tipo de actos, este hecho no quedará impune, exhortamos a vecinos y comunidad de Gaira a suministrar cualquier información que conduzca a la captura de quién o quiénes cometieron este atroz crimen”.



Los papás de la menor le dijeron a la Policía, que no tenían problemas ni enemigos, por lo cual descartan que se haya tratado de una venganza o retaliación. De la misma pidieron que se haga justicia y que la muerte de su pequeña no quede impune.





ROGER URIELES

PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA