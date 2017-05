‘Estoy impresionado por todo este avance’: Danilo Carrera 

Después de visitar los escenarios deportivos que se construyen en Santa Marta de cara a los XVIII Juegos Bolivarianos, el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), Danilo Carrera, dijo este jueves que está satisfecho con el avance de las obras porque la vez pasada que vino, hace cuatro meses, no había comenzado nada.



“Estoy impresionado por todo este avance que se ha hecho, el inicio de las obras, ha fluido el dinero, los constructores están muy bien informados de los cronogramas, que se están cumpliendo. Todos los escenarios que se han programado, que son 12, van a ser un gran legado para la ciudad y para el deporte colombiano y americano y van a estar a su debido tiempo”, dijo Carrera.

El estadio de fútbol, que tiene un avance del 21 por ciento de ejecución, dijo que es el que menos le preocupa. “No veo problema en la construcción del estadio, sino en los alrededores, las vías de acceso, la arborización, el taquillaje, la atención a los asistentes porque son obras que son con materiales prefabricados y se avanza muy rápido. No tengo la menor duda que se va a terminar a tiempo”, expresó.



Agregó que el escenario más complicado es el complejo acuático, cuyo avance de obra es del 25 por ciento, porque tiene que tener una tecnología superior, pero “también encuentro que está muy bien enfocado”.

Carrera destacó el compromiso del Gobierno Nacional, la Alcaldía de Santa Marta y el Comité Olímpico Colombiano con estas justas y dijo que todo va por buen camino. “Me voy con el convencimiento de que estas obras que se ha iniciado se van cumplir a su debido tiempo (…) Estamos todos tranquilos de que se van a realizar los juegos de la mejor forma posible y van a ser unos grandes juegos”, expresó.



Los miembros de la Odebo también se reunieron con la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán; el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina; el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y los representantes del Comité Organizador para revisar cómo va la organización y la logística de estas justas.



“Estamos muy adelantados, ya hicimos el convenio por 14.000 millones de pesos con el Comité Olímpico, por el cual se van a ejecutar los recursos para contratar los hoteles, transporte, empezar a hacer la separación de jueces, toda esta parte que es tan importante en la organización. Y en la infraestructura vamos muy adelantados”, dijo la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán.

El alcalde Rafael Martínez reiteró que las obras de los escenarios están dentro los cronogramas y estarán terminadas para los Juegos Bolivarianos. “Ya aquí no hay plan B, ni C, el único plan es Santa Marta, se van a hacer todas las disciplinas que inicialmente estuvieron contempladas y las que no se van a hacer aquí se harán en Cali porque no tenemos la infraestructura”, expresó.



Este viernes será el debate de control político de la Comisión Séptima del Senado, que sesionará en Santa Marta, para hacerle seguimiento a las obras de los Bolivarianos. El Alcalde dijo que esto garantiza que haya más transparencia en la organización de los juegos y que aprovechará la visita de los congresistas para pedirles su apoyo para gestionar más recursos.



"Es un buen escenario para contarles lo difícil que ha sido llegar a donde estamos, cómo vamos y más bien pedirles que nos den una mano con el Gobierno, necesitamos 50.000 millones de pesos más para los urbanismos del sector de Bureche y la zona centro, reforzar los eventos de inauguración y clausura y para los posibles faltantes en la dotación de todos estos escenarios", expresó Martínez.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

Santa Marta