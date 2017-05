Odebo y Senado revisarán avance de los Juegos Bolivarianos 

08 de mayo 2017 , 10:47 a.m.

El avance de los escenarios deportivos de cara a los XVIII Juegos Bolivarianos, que se harán del 11 al 25 de noviembre próximo en Santa Marta, será revisado esta semana por las directivas de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) y la Comisión Séptima del Senado, que sesionará en la capital del Magdalena.



La directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, dijo que el próximo miércoles será la reunión del Consejo Nacional del Deporte en Santa Marta y al día siguiente recibirán la visita de la Odebo, a la que le van a mostrar un panorama muy diferente al de la última vez que vinieron.

“Siempre decíamos ya vamos a arrancar, ahora es ya arrancamos y mire cómo van de bien. Los cronogramas se están cumpliendo totalmente, solo estábamos con un atraso en (el estadio de) rugby, que ya lo logramos destrabar y sé que va a estar listo para los Juegos Bolivarianos”, expresó Roldán, durante el lanzamiento de estas justas el pasado miércoles en la Quinta de San Pedro Alejandrino.



La funcionaria dijo que solo falta firmar el convenio de la pista de BMX, cuya ejecución demora entre cuatro y cinco meses. “Nos faltaba la licencia de construcción y la propiedad del terreno, la escritura ya me dicen que está lista, que nos la mandan de aquí al viernes de esta semana y yo creo que en 15 días estamos firmando este convenio”, expresó. La pista de atletismo, cuyo contrato fue adjudicado el pasado 5 de abril, iniciará este lunes, según la Alcaldía de Santa Marta.

Roldán reiteró que el coliseo de Bureche fue descartado y que los deportes que se iban a practicar en este lugar serán trasladados a otros escenarios. “La realidad es que uno tiene que tener los pies en la tierra y hacer lo que verdaderamente alcanza a desarrollarse para los Juegos Bolivarianos, entonces la plata que teníamos para el coliseo de Bureche la vamos a utilizar para los exteriores de los escenarios del centro”, explicó.



Igualmente, dijo que la arena de eventos, que está previsto que se construya en el actual estadio de fútbol Eduardo Santos, se hará después de los Juegos Bolivarianos porque requiere una inversión de 15.000 millones de pesos. “Nosotros no podíamos hacer escenarios a medias, hagamos con lo que tenemos y dejemos todo muy bien y ya después el Alcalde y las autoridades decidirán sobre el antiguo estadio Eduardo Santos”, expresó.



El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, quien el pasado sábado presidió una audiencia pública de avance de obras, dijo que aunque la ejecución de los escenarios de los Juegos Bolivarianos va de acuerdo con los cronogramas, le pidió a los contratistas que ajusten las actividades con las interventorías y la Gerencia de Proyectos de Infraestructura para que trabajen en doble turno o con varios frentes, con el fin de que ganen tiempo y no haya retrasos en la temporada de lluvias.



El próximo viernes vendrán los miembros de la Comisión Séptima del Senado, quienes realizarán un debate de control político a Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano y la Alcaldía de Santa Marta para hacerle seguimiento a las obras de los Juegos Bolivarianos.



El senador de la Comisión Séptima, Honorio Henríquez, dijo en marzo pasado que lo que buscan con esta sesión es que no se presenten hechos como los ocurridos con los escenarios de los Juegos Nacionales en Tolima y Chocó, “que ha sido un total fracaso, con personas procesadas”.



