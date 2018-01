Obras clave que espera Cartagena en el 2018

Con más dudas que certezas inicia Cartagena el 2018, comenzando por el escenario político.

Desde la Presidencia de la República aún no definen cuándo serían las elecciones atípicas para elegir al sucesor de Manuel Vicente Duque, preso por corrupción.



Ni siquiera el Gobierno ha hablado claro sobre si habrá o no elecciones atípicas, o si el alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, sigue al mando, en una tarea que ha asumido con responsabilidad y que hacen que muchos ya estén pidiendo que termine el periodo para que no le tiemble la mano para firmar el inicio de obras claves como:



Lucha contra el cambio climático



El Centro Histórico de Cartagena podría quedar anegado en menos de dos décadas por cuenta del cambio climático. Eso ya no es noticia. De hecho, en los últimos dos meses la tragedia que vive el corralito de piedra cada vez que llueve quedó en evidencia con inundaciones en las principales calles y plazas de la ciudad colonial.



La escena vergonzosa de bellas y elegantes turistas caminando descalzas sobre ríos de aguas negras y con zapatos de tacones en las manos es viral.



Por ello el primer gran proyecto de infraestructura que tiene que arrancar en el 2018 es la protección costera con el que se busca mitigar la erosión marina.



Una obra que la misma presidencia de la República tiene entre ceja y ceja puesto que el Gobierno Nacional puso sobre la mesa 100 mil millones de pesos; mientras el Distrito aportará 60 mil millones.



Según el alcalde (e) Sergio Londoño Zurek, los créditos con la banca ya fueron firmados. Se esperan los permisos y licencias de la Dirección Marítima (Dimar), y La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).



“La licitación se abrirá en enero y el proceso demorará dos meses. En marzo se hará la contratación y ya en abril se pondrá la primera piedra para los espolones del macro proyecto”, dijo Londoño.



La protección costera va desde el Túnel de Crespo hasta el espolón Iribarren, en El Laguito. La obra es la respuesta al aumento del nivel del mar, y promete prevenir que el agua salada entre al continente. Para ello se adicionó una escollera o enrocado longitudinal. En total se construirán siete espolones.



El segundo gran proyecto en el que tiene que embarcarse la ciudad es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual no se actualiza desde el año 2001, y tiene que trazar ya nuevas normas para una capital que está creciendo de forma desordenada y donde los urbanizadores ilegales, están haciendo lo que les viene en gana tanto en estratos altos como en zonas humildes.



El resultado de este desorden y desgobernanza salió a flote el año pasado con la tragedia del edificio Portal de Blas de Lezo que dejó 21 muertos y 23 heridos.



Ante el caos urbanístico en la ciudad, los más afectados son los cuerpos de agua y los escenarios naturales, como la Ciénaga de la Virgen, La Bahía de Cartagena y el Caño de Juan de Angola.



El otro proyecto en lista de la ciudad es el publicitado pero siempre aplazado plan maestro de drenajes que tiene la misión de recuperar más de 50 caños y canales con el fin de mejorar la calidad de vida de las miles de familias que viven a orillas de estos cuerpos de agua, evitar inundaciones, salvar especies y posiblemente trazar uno nueva posibilidad de movilidad en la ciudad.



La primera fase de la intervención deberá intervenir 29 kilómetros de 26 canales. El proyecto total tiene un valor de 1,5 billones de pesos. Pero plata no hay.



El Plan Especial de Manejo y Protección para el Centro Histórico (Pemp) no se toca desde mediados de los 90, y es la garantía de que la ciudad colonial, 'la joya de la corona' del turismo nacional mantenga su categoría de patrimonio cultural, otorgado por la Unesco, y se blinde al corralito de piedra del atropello de los constructores.



Una apuesta en educación urgente



Una ciudad donde, según el observatorio 'Cartagena Cómo Vamos', en el 2015 el nivel educativo más alto alcanzado por el 38.6 por ciento de su población entre 25 y 34 años fue de bachiller, seguido del técnico y tecnológico (con un 24 por ciento) y sólo un 17. 9 por ciento alcanzó título universitario o de postgrado, requiere una reingeniería urgente de su sistema educativo.



La salud está grave



Pesar de que el 2016 fue el año con menos embarazos en jóvenes en la última década en Cartagena, uno de cada 5 embarazos fue en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, es decir 3.643 embarazos, señala Cartagena Cómo vamos.



En 2016, hubo 421 nuevos casos de VIH/SIDA reportados en la ciudad, de los cuales el 66% fue en hombres.





