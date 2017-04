Reconciliación, principal llamado de los obispos para los colombianos

En temas como el perdón, la reconciliación y el posconflicto, centraron este viernes buena parte de los obispos del país el denominado sermón de las siete palabras, principal celebración religiosa del Viernes Santo.



La Iglesia católica ha buscado darles a estos días su profundo significado de reconciliación, pues considera que para lograr la paz entre los colombianos es necesario comprometerse con el diálogo y, obviamente, con el perdón.

Los jerarcas católicos si bien hicieron énfasis en temas puramente religiosos también dedicaron parte de sus intervenciones a lo que es la situación actual del país.



Es así como el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, planteó el desafío de no tenerles miedo a la reconciliación y a la paz en el país.



“El miedo al cambio pacífico y democrático, el miedo al futuro como fruto de sociedades reconciliadas es el desafío de la paz. La disyuntiva no es la guerra o la paz, sino democratización integral o violencia creciente (…)”, dijo.



Poniendo a Jesús como referencia y sinónimo de los problemas que actualmente enfrenta el país, pidió que se acabe el odio. “Jesús muere siendo víctima del odio; pero, sin embargo, él mismo mata el odio e instaura el perdón, la misericordia de Dios (…); no se debe reproducir el odio, sino producir el acercamiento, la palabra, la reconciliación, aun como grito unilateral, sin reciprocidad inmediata”, dijo el arzobispo desde la catedral de Cali.

También pidió compartir como hermanos el don de las ‘T’: territorio, techo, trabajo, tejido social, transformaciones, tolerancia y ternura, las cuales sirven para vencer el dolor.



Mientras tanto, en Bucaramanga, el sermón de las siete palabras se centró en un mensaje claro sobre la necesidad de propiciar la reconciliación, especialmente por los momentos de transición hacia la paz que experimenta Colombia.



“Son muchos los aspectos que se pueden considerar alrededor de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo estos días, pero hay uno de ellos que es fundamental y que nos demostró el Señor con su muerte, y es la reconciliación con Dios, con el padre y con nosotros para poder llegar a la eternidad”, señaló el arzobispo de la capital santandereana, Ismael Rueda Sierra.



Según el alto jerarca de la Iglesia católica, la Conferencia Episcopal considera urgente y pertinente que en Colombia “pensemos todos en lo que significa la reconciliación frente a las ofensas y a los problemas graves que ha vivido el país por la violencia y el conflicto, que hace tan difícil superar las dificultades”.

En distintos lugares de Colombia se realizaron dramatizaciones para recordar el Viacrucis. Esta foto fue tomada en Medellín. Foto: Fredy Builes / Reuters

El arzobispo de Bucaramanga resaltó que justamente el sermón de las siete palabras en la primera de ellas, ¡Padre!, perdónalos porque no saben lo que hacen, convoca al perdón.



“De manera que nosotros como Iglesia sabemos que la paz, sobre la que se hacen muchos esfuerzos para alcanzarla, de una u otra manera no podrá llegar a su profundidad si no superamos mediante la reconciliación y el perdón todo aquello que nos separa y muchas veces nos enfrenta”, puntualizó el líder religioso.



Y precisamente sobre la reconciliación, monseñor Fabio Suescún Mutis, obispo castrense, se centró en el tema del perdón y dijo que “el que perdona es una persona que contribuye a sanar sus sentimientos y a cesar en sus deseos de venganza”.



Para él, el perdón se explica por el amor, el cual dice que tenemos que hacer el bien a todos porque si hacemos daño a alguien, caemos o en el odio y en el rencor.



“Antes de obrar y después de obrar mal hay que medir las consecuencias que se causan, a veces tan graves para la historia, la sociedad, la familia y la propia persona, que con un poco de reflexión serena no se hubiera atrevido a cometer la inequidad”, señaló monseñor Suescún.



Y terminó con una petición y es que “Dios nos regale con su perdón una nación reconciliada que nos comprometa a todos a ser artesanos de la paz”.



Y prácticamente en la misma línea monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín, aseguró que “la reconciliación será el camino que nos lleve hacia la paz de la que tanta sed tenemos”.



Entretanto, monseñor Óscar Urbina, arzobispo de Villavicencio, hizo énfasis en las víctimas que ha dejado el conflicto en el país y pidió estar con ellas, no abandonarlas.



“Las acompañamos con la oración, el cariño y la dedicación, para que también puedan convertirse en sobrevivientes, es decir, personas que a pesar del dolor, de las lágrimas, de los sufrimientos, como Jesucristo ya con una nueva vida, puedan reconstruir lo que la guerra, la injusticia, la violencia ha despojado en sus hogares”, dijo.



Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo auxiliar de Cali, dijo que “con la fe en el señor y de la mano con María, el pueblo colombiano que cree en Jesús ha de emprender el camino de la historia nacional en una dirección de esperanza de compromiso común de trabajar con fe y valor para erradicar primero del corazón y luego de la mentalidad colectiva aquellas raíces que alimentan la violencia que tantas lágrimas y sangre han hecho derramar”.



