Tierrabomba quedó por fuera de proyecto para la protección costera

El proyecto para la protección costera de Cartagena, por 160.000 millones de pesos que anunció el presidente Juan Manuel Santos, deja por fuera a la isla de Tierrabomba, la más afectada por este fenómeno, que es el más visible del cambio climático.

"Me han planteado un proyecto para salvar las playas de Cartagena. La ciudad va a financiar 60.000 millones de pesos para intervenir en el tramo que va desde el edificio El Laguito hasta Seguros Bolívar; el Gobierno va a financiar el resto, 100.000 millones de pesos, para un total de 160.000 millones de pesos para la protección costera”, anuncio el presidente Juan Manuel Santos.



En julio comienzan las obras para proteger 7 kilómetros, al Distrito le corresponde la ejecución de 2,2 kilómetros.



“Con el Fondo de Adaptación vamos a actualizar los estudios, para así construir y recuperar por lo menos 890 metros de playa. El proyecto se va a hacer por fases”, dijo el presidente Santos.

El mar gana terreno en Tierrabomba

Durante más de dos décadas los habitantes de la isla de Tierrabomba, ubicada frente al exclusivo sector de Bocagrande y El Laguito, han pedido las obras de recuperación de sus costas para controlar la erosión que se ha carcomido varias calles y más de 30 casas.

En el Gobierno de Dionisio Vélez se iniciaron obras por 24.000 millones de pesos y prometían la construcción de siete espolones, tres rompeolas, una protección marginal y un relleno hidráulico para la recuperación de playas entre las estructuras, pero la obra se frenó y con el cambio de administración el proyecto quedó en veremos.



“Las obras para la protección costera de Tierrabomba van en un 50 por ciento: van cinco espolones, pero son 10”, señaló Mirla Arón, líder de la comunidad de Tierrabomba, quien explica que también faltan obras complementarias como extender el espolón en L, se necesita un rompeolas frente al pozo artesanal 'Tejar de los Jesuitas’, y falta la protección marginal frente al cementerio.



“Los recursos están suspendidos porque la Alcaldía no ha cumplido con algunas licencias e informes de gestión de recursos”, aseguró Arón.



Pese a que hay una acción popular fallada a favor de la comunidad tierrabombera, con la mediación de la Defensoría del Pueblo, no hay obras contundentes.

El coletazo del Huracán Matthew, que golpeó al Caribe en octubre pasado, arrasó algunas tumbas del cementerio de la isla.

Alcaldía responde

El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, prometió que en 15 días sacará adelante la continuidad de las obras en Tierrabomba.



“Estamos trabajando en un proyecto de regalías que esperamos se destrabe en menos de 15 días para continuar con las obras de Tierrabomba”, dijo.



Pero sobre el anuncio de Santos lo que más le preocupa a la gente de la isla no es que no los hayan incluido en la inversión, sino que las obras en la zona turística favorezcan que el mar ahora golpee con más fuerza la isla.



“Cuando construyeron los primeros espolones en Bocagrande y El Laguito no contaron con que el mar que no los golpeaba duro a ellos se volcaba hacia la isla”, recordó Nelson Rondallo, habitante de la isla.



Pese a que el Distrito hizo una declaratoria de emergencia para proteger la isla de los embates del cambio climático, los recursos no salen adelante. Las obras, según los líderes de la isla, llevan cerca de un año detenidas.

Según el propio alcalde Duque, es tal la fuerza con que llega el mar a Cartagena, que varios hoteles en Bocagrande han visto inundadas primeras plantas.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

@PilotodeCometas