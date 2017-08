‘Nunca se me informó de este fraude’

Martha Cecilia Polanía Ipuz, exfuncionaria de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respondió a los señalamientos hechos por Joise Cabarca Muñiz, jefe de Control Interno de la misma entidad en Cartagena, donde, durante 7 años, funcionarios públicos, en alianza con personal militar y contratistas se robaron 8.000 millones de pesos.

Según Cabarca Muñiz, durante la época en que se ejecutaron los desfalcos, entre 2010 y 2016, le envió a su jefe en Bogotá, Martha Cecilia Polanía, más de 70 informes denunciando las irregularidades ocurridas en la regional del Caribe, pero nunca recibió respuesta de confirmación.



“Nunca recibí ninguna notificación, ni queja de esta regional. Si la hubiera recibido, hubiera actuado como lo hice en Cali a donde viajé personalmente para atender irregularidades”, señaló Polanía Ipuz, quien aseguró que laboró durante 23 años en la agencia logística, y fue retirada de su cargo en los últimos meses por orden de la Presidencia de la República, pues las directivas decidieron remover varios cargos, entre ellos el que ocupaba la funcionaria como jefe del área de control interno nacional.



“Nunca se me informó que se estaba cometiendo un fraude. Yo misma me apersonaba de las investigaciones. Todos los informes que llegaron a la principal se surtieron los trámites”, agregó Polanía.



Por este caso ya se dieron las primeras cuatro capturas de funcionario públicos en Cartagena, pero según las directivas de la agencia en total hay 22 personas involucradas, entre ellas 7 militares activos.



“No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo en esta regional. Nunca me lo hicieron saber y nunca me llego un comunicado, y siempre todo está muy planeado desde la vigencia anterior”, concluye la exfuncionaria quien subraya que no ha sido llamado nunca por la Fiscalía o la Procuraduría, por este caso, y que no tiene problemas con la justicia.



El caso



Las investigaciones por este caso de corrupción, en el cual según la Fiscalía, solo en el año 2015, se robaron 8.000 millones de pesos tiene la categoría de priorizado para las autoridades que investigan.



La Fiscalía y el área de seguridad al patrimonio de la misma Agencia Logística determinaron que los funcionarios implicados incurrieron en delitos de Peculado, bajo la modalidad de giro de cheques y giros electrónicos.



“Por la relación de cheques que se habían cobrado, pero que en las conciliaciones (veedurías internas) estaban anulados, se evidenció que la modalidad delictiva que estaban realizando consistía en una doble generación de pagos mediante cheques con soporte real pero de vigencias anteriores…”, informó el jefe del área de seguridad al patrimonio de la misma Agencia Logística, el Capitán Felipe León Celada, en un informe que entregó a sus superiores en Bogotá, a comienzos de este año.



“Hacían pagos dobles por medio del giro de cheques los cuales encontraban diligenciados por la tesorera, Hortensia Palafor Pájaro”, señala el informe de 20 páginas que entrega el alto oficial.Pese a no trabajar ya en la Agencia Logística, Martha Cecilia Polanía Ipuz, le dijo a este diario que, solicitó a la entidad copias selladas de todos sus procedimientos donde constaría que nunca fue informada de las transacciones del millonario fraude en la regional del Caribe.