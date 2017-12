Nuevos hallazgos a ex alcalde de Cartagena

El exalcalde de Cartagena y locutor radial, Manuel Vicente Duque Vásquez, detenido en la cárcel para funcionarios públicos de Sabanalarga (Atlántico) señalado de corrupción, termina el año con una investigación más. Ahora, de la Contraloría.

"La administración del ex Alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, afectó el patrimonio del Distrito al utilizar $3.584 millones de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, destinados a la Población Pobre No Afiliada, en fines diferentes, como es el pago a 3 contratistas de impuestos por estampillas que le correspondía sufragar única y exclusivamente a los mismos", acaba de denunciar la Contraloría General de la República.



Según el órgano de control, los hechos se originaron en diciembre de 2015.



“Con recursos de un crédito interno contratado con la banca privada para infraestructura hospitalaria se realizaron pagos por 36 mil millones de pesos a los contratistas: compañía de Ingeniería Negocios y Servicios S.A., Consorcio Salud Heroica y Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena. Sin embargo, se aplicó el cobro de estampillas por $3.584 millones a los recursos de una cuenta maestra del Banco Popular, donde el Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS, administra los recursos de Población Pobre No afiliada-PPN", aseguró la Contraloría, que sostiene que en este caso, los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud fueron destinados a este fin, pasando por alto que, por mandato constitucional, no se deben destinar ni utilizar para fines diferentes a ella.



Duque enfrente investigaciones por Cohecho, tráfico de influencias y corrupción por la elección irregular de la contralora Distrital Nubia Fontalvo, y es señalado de pertenecer a una red de funcionarios públicos que tejieron una red de corrupción.



“El desembolso en favor de las arcas del Distrito se hizo efectivo el 19 de febrero de 2016, entrando como recursos propios, lo que cambia su destinación exclusiva en el sector salud”, suma el ente de control.



El abogado defensor de Duque señaló que el exfuncionario no ha sido notificado de esta nueva investigación por el órgano de control.



Fuentes de la Fiscalía le revelaron a este diario que la defensa de Duque estaría buscando que antes del 31 de diciembre al funcionario le fuera otorgada la casa por cárcel, mientras se adelantan las investigaciones en su contra, teniendo como principal argumento que ya no forma parte de la administración pública pues había presentado su renuncia, ya aceptada por el presidente de la República.



No obstante, las nuevas revelaciones de la Contraloría mantendrían a Duque tras las rejas.



Entre tanto el movimiento de ciudadanos ‘Cartagena sin cadenas' realiza indefinidamente un plantón en los bajos de la plaza de la Aduana. Con un ataúd piden al gobierno Nacional que convoque a elecciones atípicas cuanto antes.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En twitter: @PilotodeCometas