'Mejora de servicio de agua no será de la noche a la mañana'

A partir del próximo 18 de abril, la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado de Santa Marta pasará de Metroagua, cuyo contrato de arrendamiento con el Distrito duró 28 años, a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) y su aliado estratégico Proactiva Colombia, filial en América Latina de la compañía francesa Veolia, especializada en la gestión integral del agua y los residuos sólidos y en eficiencia energética.

Proactiva tiene presencia en siete países de Latinoamérica, con más de 11.000 trabajadores, y en Colombia están desde hace dos décadas prestando los servicios de gestión integral del agua y los residuos sólidos en 20 municipios. En la gestión integral del agua tiene experiencia como operador, a través del modelo de concesión o como aliados estratégicos, en Tunja, Montería, Bogotá, Ibagué y la isla de San Andrés.



En Santa Marta, Proactiva como aliado estratégico de la Essmar pondrá a disposición del Distrito sus conocimientos y experiencia como operador especializado, a través de un contrato por 12 meses.



“Claramente como entidad pública (la Essmar) aún no tiene la experiencia, la relación con proveedores y la experticia en la operación y distribución de agua potable y manejo de sistemas de alcantarillado, por tanto el aliado viene no solo con la experiencia, sino con todo el soporte técnico para prestar este servicio”, dijo el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez.



Como parte del proceso de transición al nuevo operador, la Alcaldía y Metroagua conformaron cuatro mesas técnicas, que son lideradas por el Ministerio de Vivienda y cuentan con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para abordar los siguientes temas: plan de contingencia para Semana Santa, comercial, técnico operativo y jurídico.



El director de relaciones institucionales de Veolia Colombia, Manuel Vicente Barrera, dijo que desde el pasado 14 de marzo hacen parte de este proceso y que Metroagua tiene un interlocutor desde el punto de vista técnico para empezar a realizar las actividades necesarias para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y que no haya traumatismos para los usuarios.



“Mucho va a depender del ánimo conciliatorio y profesional por parte de Metroagua en este proceso de transición. Ellos nos han manifestado el mejor de los ánimos para no generar algún tipo de dificultad en ese tránsito, el tema no es fácil, es complejo. Operar estos sistemas de acueducto y alcantarillado visto desde afuera se ve muy sencillo, pero desde adentro tiene unas enormes complejidades y desafíos, más cuando el sistema de Santa Marta presenta muchas debilidades en el tema de abastecimiento y en las épocas estacionarias donde hay sobrepoblación”, expresó Barrera.



Teniendo en cuenta que la Essmar y Proactiva Santa Marta – como se va a denominar la sociedad- entrarán a operar la misma infraestructura de acueducto y alcantarillado que deja Metroagua y que la ciudad sigue contando con las mismas fuentes de abastecimiento de aguas superficiales (ríos Piedras, Manzanares y Gaira), Barrera aseguró que se prevé hacer inversiones por 12.500 millones de pesos en un año, que saldrán del recaudo de las tarifas. Además, la Administración Distrital destinará recursos del Sistema General de Participación (SGP).



“Esperamos que el impacto de estas inversiones se vea reflejado en el mejoramiento del servicio en temas de continuidad, calidad y cobertura, obviamente no se da de la noche a la mañana, sino que es un proceso en el que vamos a colocar toda nuestra experticia técnica para que, junto con la Essmar, podamos mostrar evidencias de los avances en la prestación del servicio”, expresó Barrera y añadió que las expectativas de los usuarios tienen que ser reposadas.

Escenas como estas son normales en una ciudad que padece por la escasez del preciado líquido. Foto: Archivo EL TIEMPO



Tanto Barrera como el Alcalde aseguraron que el cambio de operador no implicará el incremento de las tarifas. En el nuevo esquema se va a constituir una fiducia y la tarifa recaudada será distribuida de la siguiente manera: 53 por ciento para la operación y prestación del servicio, 22 por ciento para inversión, 8 por ciento cubrirá los rubros de energía eléctrica y químicos para el tratamiento del agua, 4 por ciento para la Essmar y 8 por ciento para Proactiva. El 5 por ciento restante será destinado a otros conceptos de mejoramiento del servicio.

¿Y los empleados?

A comienzos de marzo, la empresa Metroagua radicó un oficio ante la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo solicitando el despido de 380 empleados y días antes fueron desvinculados cerca de 70 que estaban contratados a través de bolsas de empleo.



El Alcalde ha dicho que le preocupan estos despidos del personal operativo de Metroagua, antes de la terminación del contrato, porque pone en riesgo la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y le pidió a la Essmar que tenga en cuenta a los empleados de Metroagua para su vinculación laboral.



La gerente de la Essmar, Ingrid Aguirre, dijo que no pueden obligar a Proactiva a contratar el ciento por ciento de los empleados de Metroagua; sin embargo, “el Alcalde ha considerado que se le debe dar prioridad a las personas que estaban trabajando porque son las que tienen experiencia en el manejo de las redes de acueducto y alcantarillado”.



En este sentido, en la sede de la Essmar habilitaron una oficina para que los empleados de Metroagua lleven sus hojas de vida, con todos sus soportes, y junto con el aliado estratégico se hará la selección del personal. “Debemos tener claridad que hasta el 17 de abril, Metroagua debe garantizar la liquidación de todos sus empleados. Nosotros con nuestro aliado estratégico haremos la contratación a partir del 18 de abril”, precisó Aguirre.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

Santa Marta