Presentan nuevo esquema de restricción vehicular en Cúcuta

Tras cinco meses sin regulación en los corredores viales, un nuevo esquema de restricción vehicular empezará a regir a partir del próximo 2 de mayo en Cúcuta bajo las modalidades de pico y placa y placa al día, que busca controlar el tránsito de más de 100.000 automóviles, entre taxis, carros y motos nacionales y vehículos venezolanos.

Por medio del decreto 0239 del 4 de abril de 2017, la Alcaldía reglamentó estas dos medidas, que del 17 al 28 de abril, entrarán en etapa pedagógica mientras se conocen más detalles de la norma.



“El nuevo sistema de regulación consiste en dos restricciones: la primera es el pico y placa que se aplicará en horas de alta afluencia en carros y motos nacionales, exceptuando los vehículos matriculados en la Alcaldía de Cúcuta, ellos no tendrán ninguna restricción; y la segundo será placa al día que se aplicará en taxistas y para quienes tengan carros y motos venezolanos”, explicó José Luis Duarte, secretario de Tránsito.

La fórmula de pico y placa se implementará de lunes a viernes en los horarios comprendidos entre 7:30 a.m. a 9:00 a.m.; 11:30 a.m. a 1:30 p.m.; y 5:30 p.m. a 7:00 p.m.



El lunes no podrán circular los carros cuyas placas terminen en 0 y 9; los martes, 1 y 8; los miércoles, 2 y 7; los jueves 3 y 6; y viernes 4 y 5.



El perímetro en el cual se aplicará este sistema de regulación vial lo compone la diagonal Santander y las avenidas 4,8 y 7 entre las calles 2, 17,18.

Por medio del decreto 0239 del 4 de abril de 2017, la Alcaldía reglamentó estas dos medidas, que del 17 al 28 de abril, entrarán en etapa pedagógica FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, el esquema de placa-día regirá para taxis y para vehículos de referencia extranjera, pero de manera diferenciada.



Para los primeros la norma se aplicará de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. bajo un orden que se establecerá de acuerdo con la placa de cada vehículo y que será variable cada semana.En automóviles de placa extranjera, la norma regirá en todas las vías de la ciudad de 7:00 de a.m. a 7:00 p.m., en el siguiente orden: lunes 0 y 9; martes 1 y 8; miércoles 2 y 7; jueves 3 y 6; y viernes 4 y 5.

Respecto a los "Pico y Placa" y "Placa-día" en Cúcuta es importante crear Mesa seguimiento permanente a dicha medida para analizar impacto — Bachir Mirep Corona (@BachirMirep) 6 de abril de 2017

Con este sistema de regulación vial, la Alcaldía proyecta sacar de circulación a 19.000 hehículos diarios en la zona centro y en las principales vías de la ciudad, y reducir la emisiones de dióxido de carbono.



CÚCUTA