Nuevas viviendas no afectarían fuentes hídricas en Armenia

Pese a que en la ciudad se había creado la percepción de que la construcción de viviendas nuevas estaba en alza, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (Camacol) seccional Armenia, que nació en septiembre pasado, reveló que el año anterior se licenciaron 207 mil metros cuadrados en el departamento, lo que representó una disminución del 38 por ciento con respecto a las cifras del 2015.

Para el presidente de la junta directiva de Camacol y dueño de la constructora Camu, César Augusto Mejía, las cifras no son tan extraordinarias como algunos pensaban. De hecho, Caldas y Risaralda sí presentaron un crecimiento entre 2015 y 2016. El primero del 50 por ciento y el segundo del 25 por ciento.

“Estamos decreciendo en los metros cuadrados licenciados, la verdad es que la actividad, que es importante en la región, tampoco es para asustar a la gente que cree que no hay capacidad en cuanto los servicios públicos necesarios”, dijo.

Con estas afirmaciones Camacol le hace frente a varias advertencias de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) que señalan que el turismo, la urbanización y la minería están acabando con las fuentes hídricas del departamento. Cabe recordar que del río Quindío, el principal afluente de la región, se toma el agua necesaria para abastecer a Armenia.

Esto se suma a la investigación de un docente de la Universidad del Quindío que afirmó que el exceso en las construcciones en Armenia, el aumento desmedido y sin control del turismo en Salento y la minería tanto artesanal como a gran escala están agotando los recursos medio ambientales del departamento.

Mejía comentó que “muchas personas se toman la idea de que aquí es extraordinaria la cantidad de viviendas que se hacen, pero la oferta que tiene actualmente la región en ningún momento complicaría la prestación de los servicios públicos”.

En 2016 se construyeron unas 1.600 viviendas en Armenia, lo que según Mejía, es una cifra mínima comparada con otras ciudades. Y en 2015 se construyeron 3.018 viviendas en la capital quindiana lo que generó 12 mil empleos directos.

Julio César Escobar, gerente de Empresas Públicas de Armenia (EPA), encargada de la prestación del servicio de acueducto en la ciudad, ha dicho en varias oportunidades que la empresa tiene la capacidad de suministrar agua a estas nuevas construcciones que podrían requerir unos 20 o 30 litros por segundo más. La EPA tiene una concesión de agua de hasta 1.470 litros por segundo y la ciudad requiere unos 850 litros por segundo.

Falta planeación

Para Camacol, la ciudad no está definida en varios aspectos, por ejemplo no cuenta con planes parciales, que permiten realizar construcciones en zonas rurales pero "Armenia no tiene definido cómo van a hacer las vías, cómo se van a llevar los servicios públicos, hacia dónde va a crecer, cómo va a crecer”, cuestionó Mejía.

Con respecto a esto, el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, ha manifestado que le asusta que la ciudad se siga expandiendo, y que debe crecer como “las ciudades inteligentes”.

ARMENIA