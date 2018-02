Nueva restricción en zona de frontera aminoró el flujo de venezolanos

A dos semanas de que se empleara un nuevo esquema de control migratorio en la frontera con Venezuela, ordenado por el presidente Juan Manuel Santos, las autoridades de Norte de Santander destacan los alcances positivos y los puntos grises suscitados en la implementación de este paquete de medidas que se formuló para afrontar el éxodo venezolano.

Entre los aciertos que se han obtenido por cuenta de estas disposiciones, gremios económicos de Cúcuta y entes territoriales coinciden en que la percepción de seguridad ha mejorado en los sectores limítrofes de la capital nortesantandereana y sus alrededores debido al despliegue de 3.000 unidades de la Fuerza Pública.

Sin embargo, la medida que ha cosechado más frutos es la concerniente a los controles migratorios en los tres corredores fronterizos de Norte de Santander. Según datos que han arrojado monitoreos recientes, cerca de 10.000 extranjeros han dejado de transitar por los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unión.



Por estos pasos, ubicados en los municipios de Villa del Rosario, Cúcuta y Puerto Santander, se reportaba un flujo diario que oscilaba entre las 35.000 y 45.000 personas.



Quince días después de la aplicación del nuevo sistema de registro, el cual admite el ingreso al territorio nacional para aquellos extranjeros que únicamente presenten el pasaporte o la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) –documento expedido por Migración Colombia-, este tránsito se contrajo sustancialmente, alcanzando un cálculo aproximado de unos 25.000 ciudadanos diarios.

Antes de adoptarse este paquete de medidas, cerca de 35.000 personas transitaban diariamente por los puentes internacionales de Norte de Santander. Foto: Schneyder Mendoza / EFE

“Las dos áreas en las que hemos reportado una significativa mejora están relacionadas con el control migratorio y la seguridad fronteriza. Las medidas han sido efectivas y los resultados se ven en las 10.000 personas menos que dejaron de pasar por el puente y la sensación de seguridad que se percibe en este territorio binacional. No obstante, aún falta precisarse el mecanismo de registro que encabezará el Ministerio Público”, explicó Juan Carlos Cortés, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional.



En estos aspectos convergen los gremios económico de Cúcuta, encabezados por la Cámara de Comercio, que también se encuentran a la espera de una inyección de recursos al sector productiva en el marco de la ley que creó las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac).



“La seguridad ha mejorado sustancialmente y ya no se ve esa cantidad de gente durmiendo en el espacio público, cuando entraban esa cantidad de personas por los puentes internacionales. No obstante, creemos que la caracterización integral de migrantes es importante para avanzar en el tema de incorporar esta fuerza laboral a nuestra sociedad”, indicó Carlos Lunes, director ejecutivo de esta entidad.

Los principales reparos planteados por estos dirigentes gremiales recaen específicamente en el sistema de caracterización que se va a emplear en las oficinas de la Personería y la Defensoría del Pueblo, y en la construcción por parte de la ONU de un centro de atención migratorio con un funcionamiento similar al de un campo de refugiados.



Con el nombramiento del exdirector del DAS, Felipe Muñoz, como gerente de este plan extraordinario para afrontar la crisis fronteriza, se espera que la confusión desatada en torno a estos temas se logre disipar.



