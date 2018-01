Nueva masacre en frontera con Venezuela dejó tres personas asesinadas

29 de enero 2018 , 10:12 a.m.

Las autoridades colombianas reportaron en la madrugada de este lunes el asesinato de tres personas, que aparecieron con múltiples heridas de arma de fuego, en un paso irregular o 'trocha' del sector de El Palmar, del municipio fronterizo de Villa del Rosario, en Norte de Santander.

A este tramo de la frontera entre Colombia y Venezuela fueron desplegadas varias patrullas de la Policía Judicial para adelantar el levantamiento de estos cuerpos, que al parecer, corresponderían a dos hombres y una mujer de nacionalidad venezolana.

Hasta el momento no se ha podido establecer el origen de estas víctimas, porque no se hallaron documentos de identificación en su poder. No obstante, información preliminar indica que estos nuevos asesinados serían ciudadanos extranjeros, con edades entre los 25 y 35 años.



En las próximas horas se espera un pronunciamiento por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, ampliando los detalles de este nuevo hecho violento que se suma a los más de 10 casos de homicidios registrados en este sector de la línea divisoria, en lo corrido de este año.



