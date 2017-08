Denunciaron otra incursión de militares venezolanos en Paraguachón

Una nueva incursión por parte de la Guardia Nacional Venezolana (GNV) se registró en la tarde de este domingo en la zona fronteriza de Paraguachón, en La Guajira, de acuerdo a lo que denunciaron los pobladores.



Aunque el gobernador del departamento, Weidler Guerra Cúrvelo, informó que hay personal policial y militar reforzando el lugar, para evitar más incursiones y nuevos ataques contra la población civil, los habitantes del corregimiento guajiro aseguraron que miembros de la GNV regresaron a suelo colombiano.

Según la población, la Guardia del vecino país arribó con la intención de recuperar las pruebas que dejaron de las agresiones cometidas el sábado pasado, en las que resultaron heridos cuatro indígenas wayú.

“Los guardias llegaron no en la tónica en que vinieron el día sábado, llegaron más calmados, a recoger evidencias, pidiendo que les regalaran los vídeos, las vainillas, los tiros y los cartuchos de las bombas antiexplosivas”, comentó la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Paraguachón, Ricci Deluque.



No obstante, dijo la líder, la gente se negó a la petición. “Estamos muy preocupados con la situación que estamos viviendo”.



Asimismo, Deluque dijo que estuvo en el barrio San Martín, en el lado colombiano de la frontera y al que se llega por la trocha La Cortica, que comunica a ambos países, y no observó la presencia ni del Ejército y ni de la Policía Nacional.

Eso sí, señaló que el problema de esto es que la Fuerza Pública colombiana no cuenta con las herramientas para su movilización: “No tienen motos y mucho menos patrullas”.



Ante esto, la líder manifestó que a la población civil le toca colaborarles a las autoridades cuando de transportarse se trata.



“Como ciudadanos, los llamamos a una acción rápida y no llegan: tenemos que buscarlos en vehículos o motos particulares porque no tienen como transportarse y, cuando por fin llegan por sus propios medios, ya ha pasado el peligro”, argumentó.



Deluque hizo un llamado al Ministerio de Defensa para que las autoridades que hacen presencia en la zona sean dotadas con las herramientas necesarias que les permitan cumplir son su deber.



“De no ser así, no podrán reaccionar oportunamente a las situaciones que se están presentando en la frontera”, resaltó.

Uno de los afectados por los disparos de balas de salva realizados por los miembros de la Guardia Nacional de Venezuela el sábado pasado. Foto: Cortesía Gobernación de La Guajira

Judy Peralta, habitante de Paraguachón, señaló que la situación presentada el sábado, con los ataques a sus coterráneos, los tiene con mucho temor.



“Estamos con miedo. Ese día hubo muchos disparos y no es algo nuevo: cada vez que el Gobierno de Venezuela manda más pie de fuerza a la frontera, siempre es el mismo problema”, afirmó, al tiempo que narró que los más afectados son lo que viven en la parte venezolana de La Cortica, donde también funcionan peajes irregulares para el paso de vehículos y motos.



Asimismo, el Secretario de Gobierno de Maicao, Eliecer Quintero, manifestó su preocupación por la integridad de los ciudadanos que viven en la frontera e hizo un llamado al Gobierno nacional parta que les preste más atención.



“Le pedimos al Gobierno más protección y atención para sentirnos seguros en nuestro lado de la frontera con Venezuela”, aseveró.



ELIANA MEJÍA

Para EL TIEMPO

RIOHACHA