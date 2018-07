Nueva delimitación de Santurbán podría estar antes de noviembre  

Antes de noviembre, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible espera dar por concluido el proceso de revisión de la delimitación del páramo de Santurbán, que tuvo que retomarse luego de que en la sentencia T-361 proferida el año pasado, la Corte Constitucional tumbó la demarcación establecida en el 2014 por considerar que ésta se efectúo sin tener en cuenta a la población que habita en la alta montaña.

El órgano en su fallo, que se emitió tras una demanda establecida por organizaciones ambientalistas, dio un plazo de un año para fijar unos nuevos límites ajustados conforme a la participación que se logre de la comunidad, fecha que se cumple el próximo 16 de noviembre.

La delimitación del páramo que se hizo en el 2014 incluía 98.954 hectáreas, de 129.743 posibles. Uno de los puntos que se tiene que incluir en el nuevo proceso es que el área protegida no puede ser menor a la que ya está.



El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, indicó que en conjunto con el Instituto de Investigaciones Científicas Alexander von Humboldt, se ha avanzado en la recopilación de los planteamientos hechos por las comunidades, que serán presentados en una nueva fase de consulta.



En esa primera etapa se dieron a conocer los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, además del sustento técnico, es decir, todos los insumos con los cuales se delimitó el páramo en 2014.



Dichas reuniones informativas se hicieron en nueve municipios con incidencia en el páramo: Bucaramanga, California, Guaca, poblaciones de Santander; y Ábrego, Cáchira, Cúcuta, Mutíscua, Salazar y Pamplona, en Norte de Santander.



“En esa fase de consulta se tendrán que llegar a acuerdos sobre esa delimitación revisada, que es un ejercicio técnico, los páramos se delimitan con base en unos parámetros técnicos y unas metodologías. Yo estoy seguro de que la delimitación revisada se tendrá antes del plazo establecido por la Corte Constitucional, que es el 16 de noviembre”, explicó el alto funcionario.



Sin embargo, el proceso de revisión tiene enfrentadas a las comunidades, los ambientalistas y al gobierno, que busca darle cumplimento a la orden de la Corte Constitucional de ajustar el tamaño de ese ecosistema sensible.



Y es que el Ministerio de Ambiente ha advertido que si el 16 de noviembre no se ha fijado la nueva delimitación, el páramo quedaría desprotegido y en un limbo jurídico.

“No sentimos que el Von Humboldt ni el Ministerio tuvieran claro qué es lo querían informar. No ha sido la mejor metolodología. Por ahora solo se ha socializado, no se ha podido iniciar esa etapa de participación, de construcción”, dijo Ivonne González, directora de la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán (Asomusanturban), que incluye a los municipios de Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona.



Para González es necesario que se pueda cumplir ese proceso de la mejor manera y a tiempo, pues esas poblaciones requieren conocer cuál será la nueva línea.



“De ahí depende el futuro de las poblaciones parameras. Estamos esperando que nos digan qué es lo que va a pasar si el Gobierno cumple con los tiempos establecidos en el fallo”, dijo la representante de Asomusanturban.



Esta asociación ha sido crítica de la delimitación, pues denuncian que limitó el desarrollo de actividades como la minería artesanal, la principal vocación económica de varias de las poblaciones asentadas en ese ecosistema.



BUCARAMANGA