Nueva alerta en Mocoa tras fuertes lluvias del fin de semana

Afectaciones en 58 viviendas, daños en puentes peatonales y la evacuación de 20.000 personas fue el saldo de las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana en Mocoa, Putumayo.



Por ahora, la comunidad permanece en vilo, pues teme por una nueva avalancha como la ocurrida el 31 de marzo del 2017 que dejó 336 muertos y 400 heridos.

No obstante, José Castro, el alcalde de esa capital, aseguró que sobre las 5:30 a.m., se dio aviso de retorno de las personas evacuadas y en estos momentos el municipio se encuentra en alerta amarilla.



El presidente Iván Duque le ordenó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Eduardo José González Angulo, que se desplazara a la zona para prestar la ayuda necesaria a la comunidad.



Las lluvias causaron la creciente de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, también hubo incremento en el caudal de tres quebradas. Las alarmas volvieron a sonar luego de que las aguas entraran a las calles y viviendas de varios barrios. Varios vehículos fueron arrastrados por las aguas que sobre la madrugada del domingo inundaron las calles de la ciudad.



La fuerza de la corriente hizo colapsar un puente peatonal en el barrio 17 de julio –construido por la UNGRD tras la tragedia de hace un año–.



La UNGRD aseguró que se realizará una evaluación de los daños para determinar las ayudas necesarias.



“No hay reporte de personas desaparecidas, heridas, o que hayan perdido la vida, el sistema de alertas tempranas funcionó y la situación es de daños materiales. Hay reporte de muros destruidos, viviendas afectadas y algunos puentes peatonales afectados por esta inundación”, explicó el director de la UNGRD, José González Angulo.



El funcionario aseguró que de tres vías que se vieron afectadas, dos están funcionando: las que conducen al bajo Putumayo y al departamento de Nariño. Continúa cerrada la que comunica con Huila.

Según información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), hasta el mes pasado por cuenta de las lluvias registradas se mantenían en alerta por deslizamientos los departamentos de Putumayo, Antioquia, Boyacá, Chocó, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Meta y Norte de Santander.



La alerta se emitió nuevamente, pues durante el fin de semana en Mocoa se registraron lluvias más fuertes que en el resto del país. El Ideam señaló que las lluvias irían hasta el 15 de agosto.



“A los habitantes se les dice que cumplan con los lineamientos del sistema de gestión del riesgo. Estamos mucho más preparados, trabajando coordinadamente y el llamamiento es seguir las instrucciones que se den por parte de las autoridades. Estamos en temporadas de lluvias y está afectando diferentes cabeceras de los ríos”, indicó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo.



Por otro lado, el alcalde de Mocoa exigió la presencia del presidente Duque en la ciudad, pues aún hay proyectos que se prometieron tras la tragedia del 2017 que se encuentran inconclusos.



“Reclamamos la presencia urgente del presidente Iván Duque con sus ministros para que asuman el plan de reconstrucción. No hay gerente de la reconstrucción de Mocoa tras la tragedia ocurrida hace un año, estamos acéfalos y no hemos sabido a quién dirigirnos para asumir estos gastos, sobre todo en lo que tiene que ver con los muros de contención para los ríos que son los que faltan”, dijo el alcalde.



Castro confirmó que otra de las consecuencias de esta emergencia fue que se suspendieron las pruebas Saber 11 para los jóvenes de la ciudad, examen que se llevó a cabo en todo el país durante la mañana de ayer.



Al igual que Mocoa, en Tarapacá, Amazonas, también se aplazaron estas pruebas, ya que este corregimiento permanece en alerta por las lluvias.



Según Giovany Babativa, director de Operaciones del Icfes, “con la Secretaría de Educación se tomó la decisión de suspender la prueba del calendario A de Saber 11 para Mocoa y Tarapacá y reprogramarla una vez cesen las alertas para Mocoa y una vez mejoren las condiciones climáticas en Tarapacá”. En total, 1.153 estudiantes tendrán que esperar para presentar estas pruebas.

Sigue la emergencia en los Llanos orientales

Durante los últimos dos meses, Vichada y Guainía, en la región de la Amazonia, se encuentran en emergencia por las fuertes lluvias que han afectado a familias y comunidades indígenas de esas zonas.



Según Luis Carlos Álvarez, gobernador de Vichada, en el departamento hay 12.000 damnificados.



“Yo quiero hacer un llamado al Gobierno Nacional para que nos ayude, que visiten el Vichada y vea lo que vive hoy el departamento. Las carreteras están colapsadas”, dijo.

A su vez, el gobernador de Guainía, Javier Eliécer Zapata Parrado, afirmó que en su departamento hay 15.600 familias afectadas por el desbordamiento del río Inírida.





EL TIEMPO