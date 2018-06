Los temas que serán noticia durante este jueves 21 de junio

EL TIEMPO le presenta los temas nacionales e internacionales de los que usted tiene que estar pendiente este jueves 21 de junio para estar bien informado.

Reunión de empalme entre Santos y Duque

El Presidente Juan Manuel Santos se reunirá este jueves con el Presidente electo, Iván Duque Márquez, para el proceso de empalme. Encuentro será en la Casa de Nariño. Sobre la mesa estará la suerte de la ley que establece el reglamento de la nueva justicia para la paz.

Nueva jornada mundialista

Este jueves se disputarán tres partidos del Mundial de Rusia 2018. Se trata de la segunda fecha completa del Grupo C: Dinamarca vs. Australia y Francia vs. Per. Y un encuentro del Grupo D: Argentina vs. Croacia.

Corrupción en campañas políticas

La Fiscalía compulsará copias contra al menos cuatro congresistas electos el pasado 11 de marzo y citará a interrogatorio a una docena de dirigentes políticos regionales como parte de una ofensiva sin antecedentes contra personas vinculadas a delitos electorales en el país. Este jueves el fiscal Néstor Humberto Martínez dará a conocer los nombres.

Comienzan sesiones extras en el Congreso

Desde este jueves hasta el próximo 3 de julio habrá sesiones extras en el Congreso de la República. El Legislativo deberá ocuparse del proyecto de Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene mensaje de urgencia e insistencia, y de otras 14 iniciativas en trámite en plenarias de ambas Cámaras.

Homenaje a desaparecidos forzados

En el Día Nacional contra la Desaparición Forzada en Guatemala se inaugurará el memorial de víctimas de desaparición forzada con la inhumación de 172 restos óseos encontrados en el Antiguo Destacamento Militar de San Juan Comalapa.



