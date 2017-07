No se acueste sin leer esto

Aún no se decide nada sobre la financiación de las campañas presidenciales de Santos Y Zuluaga

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha resuelto nada sobre la presunta financiación por parte de Odebercht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. Por su parte, el Consejo Electoral expidió un comunicado en el que manifiesta que en las dos investigaciones hay "pruebas decretadas" que " aún se encuentran pendientes" de ser recaudadas.



Si el próximo sábado no hay decisiones en las investigaciones de las campañas de Santos y Zuluaga, el Consejo Electoral ya no podría imponer castigos. Lea la nota completa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó que hay "certeza" de que los dineros de Odebrecht entraron en las campañas presidenciales. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

‘Mi Sangre’ trata de pedir anulación de su proceso

Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, pidió la anulación de su proceso ante la Corte del Distrito Sur de la Florida. Londoño, quien trata de salvarse de una condena por narcotráfico que podría superar los 20 años, argumentó que violó la ley cumpliendo labores de infiltrado de la DEA. Además, aseguró que recibió "autorización específica para involucrarse en ciertas conductas ilegales necesarias para cumplir su misión": "En otras palabras su conducta ilegal estaba amparada en una autoridad pública".



La información fue revelada por el 'Nuevo Herald' y confirmada en un documento conocido por EL TIEMPO. En él, 'Mi Sangre' asegura que los hechos de narcotráfico de los que está acusado por la justicia norteamericana "fueron cometidos con autorización de autoridades de Estados Unidos". Lea la nota completa

'Mi Sangre' asegura que los hechos de narcotráfico de los que está acusado por la justicia norteamericana "fueron cometidos con autorización de las agencias de Estados Unidos". Foto: Paula Ribas / EFE

Cancillería se opone a la muerte del colombiano en la frontera venezolana

Tras el asesinato de Libardo Fuentes Hernández en la frontera con Venezuela, la Cancillería afirmó en un comunicado que "rechaza el uso excesivo de la fuerza de los uniformados del vecino país contra ciudadanos colombianos que se encuentran desarmados”.



Las primeras informaciones indican que el colombiano fue atacado cuando se disponía a realizar labores de extracción de material de arrastre sobre el río Táchira. Se presume que fue asesinado con disparos de arma larga por parte de un oficial venezolano por estar infringiendo la línea divisoria. Otro colombiano, que acompañaba al operario fallecido, fue capturado por los oficiales de ese país. Lea la nota completa

Funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Defensa viajaron a la zona con el fin de verificar las circunstancias en que se registró esta situación. Foto: Archivo particular

Sancionan con 20 segundos a Rigoberto Urán

Rigoberto Urán fue penalizado con 20 segundos en la clasificación general del Tour de Francia 2017 por recibir líquido en un sitio no permitido.

En los últimos kilómetros del recorrido recibió una botella del público, lo cual quebranta las normas de la carrera. El reglamento dice que en los últimos 10 kilómetros de cada etapa el ciclista no puede recibir ningún tipo de alimentación, bien sea del auto o del público.



A pesar de ello, Rigoberto Urán se mantiene en el cuarto puesto de la clasificación general del Tour de Francia, pero ahora está a 55 segundos del italiano Fabio Aru, nuevo líder de la competición. Lea la nota completa

Él y el neozelandés George Bennett incurrieron en la misma falta y fueron penalizados con 20 segundos. Foto: Reuters

Alias la ‘Gata’ fingió un infarto y por ello fue trasladado a La Picota

Hacia el mediodía, Jorge Luis Alfonso López, alias la Gata, señaló que estaba sufriendo un infarto y por ello fue sacado de urgencias de la Penitenciaría El Bosque. Lugar en donde se encuentra pagando una pena de 29 años de cárcel por el delito de homicidio.



Luego de una evaluación médica se pudo comprobar que no padeció ninguna insuficiencia cardíaca y que estaba mintiendo. Por esta razón, la Dirección del Inpec decidió ordenar su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá. Por su parte, Iván Cancino, el abogado de José Luis Alfonso López, le dijo a EL TIEMPO que solicitará el regreso inmediato de su cliente a Barranquilla. Lea la nota completa

Alfonso López estuvo envuelto en un escándalo una semana atrás luego de que, supuestamente, celebrara su matrimonio en medio de excesos al interior del centro de reclusión donde se encuentra. Foto: Cortesía: Familiares de Jorge López.

