Van 19 candidatos inhabilitados para presentarse al Congreso

28 de diciembre 2017 , 05:24 a.m.

Vea cuatro de las notas más destacadas de la emisión del miércoles 27 de diciembre en Citynoticias de las 8 p. m.

El oso de anteojos que era criado con aguapanela



En Antioquia las autoridades ambientales rescataron a un oso de anteojos, de tres meses de nacido, que había sido extraído de su hábitat natural por miembros de una familia que lo encontró solo en el bosque y decidió quedarse con él, con el ánimo de protegerlo.



El oso andino bebé fue llevado al zoológico Santa Fe, de Medellín. "Este individuo de oso andino debe tener 2 ó 3 meses de edad, por lo tanto, debe tener un proceso en el cual debe acostumbrarse no solo al espacio donde va a estar temporalmente sino también a la dieta que va a tener”, aseguró Iván Gil, director del Zoológico.



Vea en el informe de Citynoticias 8:00 p. m. las hipótesis sobre por qué el oso estaba, aparentemente, extraviado.

19 candidatos inhabilitados para presentarse al Congreso

Citynoticias de las 8 conoció el listado de los 19 candidatos que según la procuraduría están inhabilitados para participar en las próximas elecciones al Congreso de la República.



El 50% de los nombres pertenece a los dos partidos a los que recientemente el Consejo Nacional Electoral les otorgó su personería jurídica.



Estos son el partido Todos Somos Colombia, antes FUNDECO; y el Partido Somos, antes partido alas.



Los candidatos que aparecen allí tendrán 48 horas para presentarse ante las autoridades electorales y poder evitar que su candidatura sea revocada. Las causales de estas inhabilidades van desde condenas en las que haya mediado una pena privativa de la libertad, pérdida de investidura hasta sanciones disciplinarias. En el siguiente informe les contamos quiénes están en la lista.

El Soat ha pagado $1 billón de pesos por siniestros este año

Esa es una de las razones por las que el Gobierno decidió aumentar las tarifas de esa póliza a partir del 1 de enero de 2018.



La Superintendencia Financiera argumenta también que en entre 2011 y 2016 aumentó la siniestralidad y que por ello también es necesario ajustar el precio del SOAT.



Según Fasecolda, a noviembre de 2017, con el SOAT ha sido atendidas 437.327 víctimas de siniestros vehicular, a un costo de $1.1 billones.



Sin embargo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial reveló que en 2017 cayó la cifra de siniestralidad en Colombia en un 8.5%.



El número de víctimas pasó de 6.196 en 2016 a 5.833 este año, mientras que la cifra de lesionados pasó de 38.236 el año pasado a 34.968 en 2017. Relaciona esto con el significativo aumento de la venta de motos.



En 2006 había 2 millones de motocicletas circulando en las ciudades de Colombia, y actualmente hay 8 millones.



Las tarifas del SOAT aumentarán en salarios mínimos legales vigentes diarios, para las 36 categorías de vehículos y motos que existen en Colombia. El precio definitivo se sabrá una vez se conozca en cuánto queda el salario mínimo para el 2018.

Clara López se queda sin nombre para su movimiento

Luego de recorrer el país recogiendo firmas para su candidatura presidencial, Clara López se encontró con que el mismo nombre de su movimiento significativo de ciudadanos "Todos Somos Colombia" le pertenece a otra colectividad, que también tiene candidatos que aspiran al Congreso de la República.



Se trata del movimiento político Fundación Ebano de Colombia, que desde 2015 solicitó el cambio de nombre a "Todos Somos Colombia" TSC.



Esta situación obligó a la sala plena del CNE a tomar una decisión de fondo para determinar quién tendría los derechos finales sobre el nombre, a lo que la Magistrada Yolima Carrillo respondió que FUNDECO por haber hecho la solicitud antes que Clara López.



Sin embargo, la precandidata presidencial no desiste en su lucha, pues asegura que el CNE no tuvo en cuenta sus argumentos y que tampoco respondió a los derechos de petición en los que solicitó a los magistrados tener en cuenta que en el momento de inscribir su movimiento por firmas, la determinación sobre la personería jurídica del otro partido no estaba en firme.



Por este motivo interpondrá una acción de tutela con la que busca revertir la decisión del tribunal electoral.



Vea acá el informe de Citynoticias 8:00 p. m.

