197 municipios en alerta durante elecciones y otras noticias en datos

EL TIEMPO le cuenta, en datos, cuáles son los temas nacionales e internacionales que debe saber para este viernes 25 de mayo.

197 municipios pasarán las elecciones bajo alerta por lluvias

La Misión de Observatorio Electoral (MOE) advirtió sobre aspectos que deben vigilarse para los comicios de este domingo. Se indicó que, adicional a la emergencia de Hidroituango, las constantes lluvias tienen a 197 municipios del país en alerta.



De esta forma, las autoridades están tomando las medidas respectivas para garantizar que los electores que habitan estos municipios no tengan ningún tipo de contingencia para ejercer su derecho al voto.

Más de 3 millones de irlandeses decidirán sobre el aborto en su país

Este viernes se llevan a cabo las votaciones por una consulta convocada por el gobierno de este país para reformar la legislación de ese país en torno al aborto. En Irlanda el aborto solo está permitido si el embarazo representa peligro para la vida de la madre.



Lo que se decidirá con este referendo es si se elimina la enmienda constitucional que reglamenta esto, y se da vía libre a la legalización.

Primera presidenta en 226 años de Wall Street

Stacey Cunningham será la nueva presidenta de Wall Street a partir de este viernes y reemplazará a Tom Farley. De esta forma, dos de las tres bolsas de Estados Unidos estará lideradas por mujeres.



Cunningham estará a cargo del NYSE, mientras que Adena Friedman lleva más de un año como consejera delegada del mercado Nasdaq.

35 presidentes desde 1886

Desde la constitución de 1886 Colombia ha contado con 35 presidentes, dentro de los que se incluyen los electos, los encargados y una junta militar.



Bogotá es la ciudad de origen de más mandatarios con 14. Le siguen los departamentos de Antioquia con cinco, y Boyacá y Tolima con tres cada uno.

80.000 espectadores escucharán en vivo la canción del mundial

Este viernes se estrenó ‘Live it up’, la canción oficial del Mundial de Rusia 2018 y que es interpretada por Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi. Este año, la canción no se presentará en la inaurugarción del evento deportivo, sino durante el evento de cierre el 15 de julio en el estadio de Luzhniki de Moscú.



Sin embargo, el video oficial de la canción se conocerá a partir del 7 de junio.

ELTIEMPO.COM

*Con información de EFE