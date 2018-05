La multa de 9 millones de euros a Falcao y otras noticias en datos

EL TIEMPO le cuenta, en datos, cuáles son los temas nacionales más importantes de este miércoles.

Se lograron los 410 metros de meta en Hidroituango

Esa era la altura a la que se tenía que llegar en la construcción de la presa para evitar que el nivel del embalse rebasara la presa ocasionando una avalancha catastrófica aguas abajo.



La meta se logró en 25 días, desde el 28 de abril que comenzó la contingencia.

35.700 millones de pesos robados en alimentos

Germán Trujillo Manrique, uno de los ‘zares’ de la contratación de raciones escolares, enfrenta una investigación por la ejecución irregular de un contrato por 35.700 millones de pesos, firmado en 2016, para entregar refrigerios en 82 municipios de Santander, los cuales ni siquiera tenían capacidad de contratación. Aceptó cargos y logró que le dieran casa por cárcel.

9.138 pesos, precio del galón de gasolina corriente en Bogotá

El galón de gasolina está a niveles máximos de toda la historia. En Bogotá, el precio de referencia se encuentra en 9.138 pesos por galón de gasolina corriente, 594 pesos más que en igual mes del 2017.

9 millones de euros como multa para Falcao

Radamel Falcao García aceptó un fraude cometido en España, cuando estaba en el Atlético de Madrid, y deberá pagar 9 millones de euros. El colombiano también aceptó una condena de 16 meses de prisión, pero no irá a la cárcel debido a que es la primera vez que comete un delito en el país y el tiempo no es superior a dos años. El delantero colombiano cometió "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en 822.609 euros en el ejercicio 2012 y en 4.839.253 euros en 2013".

Hay 27 emociones humanas, según estudio

Un estudio reciente de científicos de la Universidad de California (Estados Unidos) señala que hay 27 categorías distintas de emociones, todas interconectadas. La investigación fue publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences y analizó las respuestas que más de 800 personas tuvieron luego de ver más de 2.000 videos emocionalmente llamativos, muchos de ellos virales o populares en internet.



