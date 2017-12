Desde este viernes habrá bidireccionalidad en La Línea

29 de diciembre 2017 , 11:02 a.m.

El viceministro de Infraestructura, César Peñaloza, manifestó en entrevista con Claudia Palacios que el Gobierno ha planteado una gran “revolución de la infraestructura” en Colombia, con inversiones cercanas a los $80 billones, pero que se ha duplicado el número de vehículos que se movilizan en la vía Cajamarca – Calarcá y que por eso se están presentando congestión vehicular.

Sin embargo, señaló: “estamos garantizando durante los puentes festivos de fin de año la bidireccionalidad, lo que significa que no habrá pasos parciales en un sentido o el otro y además la Policía de Tránsito y Transporte y el Invías harán presencia directa desde mañana en la zona para monitorear lo que suceda con esa vía".



Explicó que los problemas no se deben únicamente a la construcción del Túnel de la Línea, ya que la obra completa busca culminar todo el tramo que comunica a los departamentos de Tolima y Armenia, en donde se desarrolla una doble calzada con varios kilómetros de viaductos y túneles alternos que llegarán al túnel principal.



“El Gobierno garantiza la terminación de esta obra y espera que a mitad del próximo año esto pueda ser una realidad”, indicó.



Sobre la situación en la vía la Mesa dijo que lo importante es la seguridad de los viajeros, a quienes les hizo un llamado a la paciencia y a utilizar vías alternas como la vía Soacha y Mesitas.



También habló sobre las manifestaciones en Urabá donde la comunidad está pidiendo reubicar tres peajes. Aseguró que estos son una fuente muy importante en la financiación de la infraestructura vial y garantizan su mantenimiento en el largo plazo.



“La ubicación de esos peajes no es capricho del Gobierno, obedece a estudios técnicos que permiten el ingreso mínimo para atender la inversión en estas vías, en este momento tenemos canales de comunicación abiertos con las comunidades y tarifas diferenciales para los usuarios permanentes”, concluyó.

Más de 25 mil afectados por el retiro de Coomeva de Boyacá

La EPS Coomeva reconoció que viene afrontando dificultades y que por eso requiere hacer algunos ajustes en su operación. De hecho en agosto, la entidad anunció que se retiraba de 233 municipios.



El Secretario de Protección Social de Tunja, señaló además que las razones son económicas, "ellos argumentan ante la Superintendencia de Salud que el modelo de atención no les genera el margen de equilibrio financiero para funcionar en la capital”.



Algunos de los usuarios que recibían atención en Tunja, Duitama y Sogamoso ya fueron trasladados a otras EPS, otros tendrán que esperar hasta marzo para elegir la entidad de salud a la que deseen pertenecer.



Frente a las deudas que deja Coomeva a prestadores del servicio de salud en Boyacá, la Superintendencia exigió un plan de pagos y evidencias que demuestren que cumplirá con esas obligaciones.



