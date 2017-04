‘No tengo el apoyo de las Farc, es cuento politiquero’

El alcalde electo de Tumaco, Julio César Rivera Cortés, negó tener el apoyo de las Farc y añadió que tampoco se reunió con miembros de esta guerrilla para pedir su respaldo. Rivera Cortés, quien superó los 28.000 votos en la contienda frente a Sandra Elvira Estacio, de Tumaco con Más Pazión, y Francy Nubia Estupiñán, del Centro Democrático, dijo que esa versión surgió de sus detractores.

Los comicios atípicos en Tumaco se realizaron debido a la anulación de la elección de María Emilsen Angulo, del 2015, para ejercer la Alcaldía entre el año pasado y el 2019, por estar inhabilitada.



El mandatario electo, con apoyo del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), también es respaldado por Cambio Radical y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



El ingeniero, con maestría en Alta Gerencia, confesó que sus grandes retos serán la existencia de cultivos ilícitos, la presencia de grupos ilegales, la corrupción y la pobreza.



El mandatario electo, quien dirigirá los destinos de más de 200.000 habitantes, aseguró que la paz se ve un poco lejana, pero va a luchar por conseguirla.



¿Quién es Julio César Rivera?

​

Soy un hombre campesino, ingeniero forestal nacido donde está la zona veredal transitoria de las Farc. La he visitado en varias ocasiones y la seguiré visitando. Soy un hombre transparente.



¿Cómo piensa gobernar este municipio con el mayor número de hectáreas de coca en el país, altos niveles de corrupción y la presencia de grupos armados ilegales?

​

Es cierto, Tumaco tiene muchos problemas. Es un caldo de cultivo para todos los delitos que existen en el país; es una realidad muy compleja que nos obliga a trabajar muy unidos con el Gobierno Nacional.



¿Le tiene temor a enfrentar al poder del narcotráfico?

​

El tema del narcotráfico no es nuevo en nuestra región, viene de hace muchos años; creo que no se han tomado las medidas necesarias para que los campesinos, no solamente de Tumaco, sino de nuestra costa Pacífica, puedan salir de los cultivos de uso ilícito.



Usted llega al cargo como candidato del Aico y con el respaldo de algunos líderes políticos de la región, pero sus contradictores políticos dicen que también tuvo el apoyo de las Farc. ¿Eso es cierto?

​

Se dice que yo estuve en una reunión en la zona donde está la guerrilla de las Farc, pero fue una jugada politiquera de mis contradictores; yo tuve muchas reuniones políticas en esa zona del Alto Mira, donde conviven más de cien comunidades campesinas; es más, allá tengo mi mayor fuerza electoral porque allí nací.



¿Cree que la paz aún está lejana para Tumaco?

​

Trabajaré sin descanso para que la paz se consolide en nuestro país y en nuestro territorio.



¿Cómo enfrentará la corrupción?

​

Realizaremos un gran trabajo para evitar que se sigan robando los recursos. Nos vamos a imponer una serie de acciones contundentes con base en la transparencia y eficiencia en el manejo de la administración pública; los tumaqueños no somos ladrones como muchos piensan, lo que pasa es que algunos sectores políticos le han hecho mucho daño a Tumaco.



¿Cuál es su mensaje para el pueblo tumaqueño?

​

Gracias infinitas a todos los que votaron por el cambio. A Tumaco lo vamos a sacar adelante, en medio de las grandes dificultades que tiene, pero hay que decir que también tiene muchas oportunidades; lo queremos volver un municipio emprendedor, un atractivo turístico en el país con gente buena y honrada que les apuesta a la paz y al desarrollo con justicia social.



MAURICIO DE LA ROSA

Especial para EL TIEMPO